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7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

KONYA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 7 kişiden Muammer Can (66) ve Memduha Can (66) çiftinin düğünden döndükleri belirlendi.

7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)- KONYA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 7 kişiden Muammer Can (66) ve Memduha Can (66) çiftinin düğünden döndükleri belirlendi. Ölenlerin bugün toprağa verileceği ifade edildi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu Ticaret Borsası alt geçidinde meydana geldi. Hakan Yel (22) yönetimindeki 42 ACM 965 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjü aşarak karşı şeride geçip, Muammer Can yönetimindeki 42 GF 252 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki otomobilin de hurda yığınına döndüğü kazada, sürücü Hakan Yel ile yanındaki arkadaşları Elanur Karacadağ (20), Esranur Bilecen (22), İbrahim Serdar Olgun (22) ve Muhammed Emin Gül (23) ile diğer sürücü Muammer Can ve eşi Memduha Can otomobilde sıkıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yenden çıkarılan 7 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.
Görevlendirilen 2 Cumhuriyet Savcısı, kaza yerinde incelemede bulundu. Alt geçit yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. 7 kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
YAŞLI ÇİFT DÜĞÜNDEN DÖNÜYORMUŞ
Kazada yaşamını yitiren Muammer Can ve eşi Memduha Can çiftinin bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.
Hakan Yel, İbrahim Serdar Olgun ve Esranur Bilicen'in cenazelerinin yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildiği ifade edildi. Ölen 7 kişinin cenazelerinin bugün kentte toprağa verileceği bildirildi.

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7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş

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