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7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 14:42 | Son Güncelleme

4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 7 kişiden Esranur Bilecen'in cenazesi, Parsana Camii'nde kılınan namazın ardından Musalla Mezarlığı’na defnedildi.

7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş (2)

4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 7 kişiden Esranur Bilecen'in cenazesi, Parsana Camii'nde kılınan namazın ardından Musalla Mezarlığı’na defnedildi. İbrahim Serdar Olgun'un cenazesi Elmacı Mezarlığı'nda, Hakan Yel ve Muhammed Emin Gül'ün cenazeleri ise Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Muammer Can ve eşi Memduha Can'ın cenazelerinin Cihanbeyli ilçesinde, Elanur Karacadağ'ın kent merkezinde bugün toprağa verileceği ifade edildi.

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7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş (2)7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş (2)7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş (2)7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş (2)

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