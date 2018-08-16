HABER

7 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan çete davasında 9 tahliye kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 20:20 | Son Güncelleme

KAMUOYUNDA “Sarallar" olarak bilinen çetenin lideri Ümit Saral'ın da aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 26 sanıklı davanın dördüncü duruşması yapıldı.  Sanıkların 7 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulduğu davada, Hasan Saral'ın da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanık adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.  Bakırköy 15.

Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-KAMUOYUNDA “Sarallar" olarak bilinen çetenin lideri Ümit Saral'ın da aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 26 sanıklı davanın dördüncü duruşması yapıldı.
Sanıkların 7 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulduğu davada, Hasan Saral'ın da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanık adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.
Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasına tutuklu ve tutuksuz yargılanan 12 sanık katılırken, çetenin lideri olmakla suçlanan tutuklu sanık Ümit Saral duruşmaya katılmadı. Ümit Saral'ın rahatsızlığı gerekçesi ile duruşmaya katılmadığı öğrenildi. 7 sanığın tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldığı duruşmaya sanıkların avukatları da katıldı.
Pazartesi başlayan ve bugün 4'üncüsü görülen duruşmaya, sanıkların savunmaları ile başlandı.
Suç örgütü tarafından öldürüldüğü iddia edilen maktul Mustafa Çakar'ın ablası Pınar Çakar, müşteki sıfatıyla katıldığı duruşmada, “Kardeşime bunu yapan başta Ümit Saral olmak üzere herkesten şikayetçiyim. Kardeşimin ne 'Şirinler' adı altında ne de 'Sarallar' adı altında olan örgüt üyeleriyle uzaktan yakından alakası yok. Bunu onlar da biliyor. Hepiniz yalan beyan veriyorsunuz. Kalaşnikoflarla gezmeye çıktığınızı söylüyorsunuz. Bu ülkede kim kalaşnikoflarla geziyor. Siz ancak kendinizi kandırırsınız" dedi.

Pınar Çakar olay gününü ise şöyle anlattı:
“Olay günü benim kardeşim olayın olduğu yerin iki sokak arkasında oturuyor. İftarı beklerken bu adamlar Menderes Caddesi'ni baştan sona kapatıyorlar ve caddenin bir ucundan diğer ucuna tarayarak ilerliyorlar. Bunu gören kardeşim eğiliyor yere doğru ve bu esnada kurşunun biri çenesinden girip şah damarını patlatıyor. 2'si ölümcül 5 kurşun isabet ediyor. Kardeşimin 18 yaşında bir kızı var. Biz 1.5 yıldır gülmüyoruz" dedi.

HASAN SARAL'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme heyeti daha sonra tahliye talepleri için sanıklara ve avukatlara söz verdi. Söz alan sanıklar ve avukatları, tahliye talebinde bulundu. Ümit Saral'ın bir dahaki duruşmada hazır edilmesi için cezaevine yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti; Kenan Seyis, Mustafa Bozkurt, Suat Erduran, Nurullah Kapçu, Tayfun Demirer, Mehmet Salih Ablak, Hasan Saral, Sebahattin Eroğlu ve Ömer Mehmet Özkanlı'nın tahliyelerine karar verdi.
Bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını yasaklayan mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümit Saral'ın liderliğini yaptığı suç örgütünün eski gücünü tekrar kazanmak için Mehmet Sabri Şirin ile anlaşarak kendi gücüne dahil ettiği, karşılıklı menfaat ilişkisi içinde uluslararası uyuşturucu ticareti yapmaya başladıkları anlatılıyor.
İddianamede, Ümit Saral ile Mehmet Sabri Şirin arasında gelir paylaşımı konusunda anlaşmazlık çıktığı, Kenan Şirin, Abdullah Özkan, Ahmet Şahin Akyıldız, Hakan Koyuncu, Mehmet Yaşar Akyıldız, Murat Mehmetefendioğlu ve Mustafa Çakar'ın farklı tarihlerde ve farklı yerlerde öldürüldükleri anlatılıyor.
İddianamede Ümit Saral hakkında, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", “7 kişiyi tasarlayarak öldürmek", “Öldürmeye teşebbüs", “Özel hayatın gizliliği", “Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", “Resmi belgede sahtecilik", “Kasten adam yaralama", “Nitelikli hırsızlık" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 74 yıldan 147 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar içinde çeşitli suçlardan çeşitli oranlarda hapis cezaları talep ediliyor.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflarSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflar
Van'da AK Parti heyetini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 12 yaralıVan'da AK Parti heyetini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 12 yaralı
Güneş paneli ve sulama sistemli kenevir tarlasıGüneş paneli ve sulama sistemli kenevir tarlası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.