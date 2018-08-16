7 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan çete davasında 9 tahliye kararı

Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-KAMUOYUNDA “Sarallar" olarak bilinen çetenin lideri Ümit Saral'ın da aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 26 sanıklı davanın dördüncü duruşması yapıldı. Sanıkların 7 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulduğu davada, Hasan Saral'ın da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanık adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasına tutuklu ve tutuksuz yargılanan 12 sanık katılırken, çetenin lideri olmakla suçlanan tutuklu sanık Ümit Saral duruşmaya katılmadı. Ümit Saral'ın rahatsızlığı gerekçesi ile duruşmaya katılmadığı öğrenildi. 7 sanığın tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldığı duruşmaya sanıkların avukatları da katıldı. Pazartesi başlayan ve bugün 4'üncüsü görülen duruşmaya, sanıkların savunmaları ile başlandı. Suç örgütü tarafından öldürüldüğü iddia edilen maktul Mustafa Çakar'ın ablası Pınar Çakar, müşteki sıfatıyla katıldığı duruşmada, “Kardeşime bunu yapan başta Ümit Saral olmak üzere herkesten şikayetçiyim. Kardeşimin ne 'Şirinler' adı altında ne de 'Sarallar' adı altında olan örgüt üyeleriyle uzaktan yakından alakası yok. Bunu onlar da biliyor. Hepiniz yalan beyan veriyorsunuz. Kalaşnikoflarla gezmeye çıktığınızı söylüyorsunuz. Bu ülkede kim kalaşnikoflarla geziyor. Siz ancak kendinizi kandırırsınız" dedi.

Pınar Çakar olay gününü ise şöyle anlattı:

“Olay günü benim kardeşim olayın olduğu yerin iki sokak arkasında oturuyor. İftarı beklerken bu adamlar Menderes Caddesi'ni baştan sona kapatıyorlar ve caddenin bir ucundan diğer ucuna tarayarak ilerliyorlar. Bunu gören kardeşim eğiliyor yere doğru ve bu esnada kurşunun biri çenesinden girip şah damarını patlatıyor. 2'si ölümcül 5 kurşun isabet ediyor. Kardeşimin 18 yaşında bir kızı var. Biz 1.5 yıldır gülmüyoruz" dedi.

HASAN SARAL'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti daha sonra tahliye talepleri için sanıklara ve avukatlara söz verdi. Söz alan sanıklar ve avukatları, tahliye talebinde bulundu. Ümit Saral'ın bir dahaki duruşmada hazır edilmesi için cezaevine yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti; Kenan Seyis, Mustafa Bozkurt, Suat Erduran, Nurullah Kapçu, Tayfun Demirer, Mehmet Salih Ablak, Hasan Saral, Sebahattin Eroğlu ve Ömer Mehmet Özkanlı'nın tahliyelerine karar verdi.

Bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını yasaklayan mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.