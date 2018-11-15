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7 kişinin ölümüne neden olan firari sürücünün yakalanması bekleniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 15:43 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de aracıyla sıkıştırdığı otomobilin kaza yapması sonucu aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen firari Adnan Özdemir'in, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanmasına başlandı.

7 kişinin ölümüne neden olan firari sürücünün yakalanması bekleniyor

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de aracıyla sıkıştırdığı otomobilin kaza yapması sonucu aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen firari Adnan Özdemir'in, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanmasına başlandı. Mahkemede, kazada hayatını kaybeden Üzüm ailesinin yakınları şikayetçi olduklarını belirtirken, heyet, Gürcistan'da olduğu belirlenen firari iş adamının yakalanmasının beklenmesi için duruşmayı erteledi.
Kaza, 25 Mart günü saat 23.00 sıralarında, merkez Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan, Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre, Adnan Özdemir yönetimindeki 38 KY 432 plakalı otomobilin sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen, Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından kaçan Adnan Özdemir hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı.
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, ölen ailenin yakınlarıyla 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan yargılanan firari zanlı Adnan Özdemir'in avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Ölen ailenin yakınları, duruşmada firari sanıktan şikayetçi olduklarını tekrarladı.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanık Adnan Özdemir'in, yakalama kararının infazının beklenmesine, davacı Üzüm ailesinden diğer kişilerin de mahkemede hazır edilmesine karar vererek, eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı 5 Şubat 2019'a erteledi.

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7 kişinin ölümüne neden olan firari sürücünün yakalanması bekleniyor7 kişinin ölümüne neden olan firari sürücünün yakalanması bekleniyor7 kişinin ölümüne neden olan firari sürücünün yakalanması bekleniyor7 kişinin ölümüne neden olan firari sürücünün yakalanması bekleniyor

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