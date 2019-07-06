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7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 12:22 | Son Güncelleme

  Mersin’de 7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin’de 7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mersin'de son bir hafta içerisinde 7 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de hastanelerde tedavi görmesine neden olan metil alkol zehirlenmesine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölenlerin yakınları ve hastanede tedavi görenlerin ifadelerinden yola çıkarak merkez Akdeniz ve Toroslar ilçesindeki 3 tekel büfesine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 17 adet 1 litrelik sahte etil alkol ele geçirilirken, ele geçen sahte alkollerin yapılan laboratuar analizinde, içerisinde metil alkol olduğu, hayatlarını kaybeden vatandaşların da metanol zehirlenmesi nedeniyle öldükleri belirlendi
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Yapılan çalışmalar kapsamında etil alkolleri vatandaşlara sattıkları ileri sürülen ve aralarında daha önce de gözaltına alınıp serbest kalanların da bulunduğu E.A., M.Ö., A.N., Ö.E., B.D., H.E. ve Ç.A. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişinin de arandığı soruşturma kapsamında 3 gündür Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünce adliyeye sevk edilen M.Ö. ise tutuklandı.
ÇOK SAYIDA DOSYA
Bu arada zanlılarla birlikte hazırlanarak adliyeye gönderilen çok sayıda dosya dikkat çekti. Bir alışveriş arabasında taşınan dosyalar 3 görevli tarafından araca yüklenerek adliyeye götürüldü.
Öte yandan kentte son bir hafta içerisinde yaklaşık 30 kişi sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Bunlardan 7'si hayatını kaybederken, bazıları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kentteki farklı hastanelerde 16 kişinin tedavisi ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Mersin Emniyet Müdürlüğü’nün giriş görüntüsü
-Zanlılar emniyette çıkartılırken
-Zanlılar araca bindirilirken
-Zanlıların ifadelerinin olduğu klasörler taşınırken
-Araca yüklenirken
-Araçlar emniyetten çıkarken
-Depolarda yapılan aramalardan genel ve detay
-Adliye binası görüntüsü

(BOYUT: 316,20 MB)(SÜRE: 2,49 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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