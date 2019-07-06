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7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 12:32 | Son Güncelleme

 MERSİN'de 7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle birlikte, çok sayıda dosyanın alışveriş arabasıyla adliyeye götürülmesi dikkat çekti.
Mersin'de son bir hafta içinde yaklaşık 30 kişi sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Bunlardan 7'si hayatını kaybederken, bazıları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kentteki farklı hastanelerde 16 kişinin tedavisi sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölenlerin yakınları ve hastanede tedavi görenlerin ifadelerinden yola çıkarak merkez Akdeniz ve Toroslar ilçesindeki 3 tekel büfesine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 17 adet 1 litrelik sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkollerin yapılan laboratuvar analizinde, içerisinde metil alkol olduğu, hayatlarını kaybeden vatandaşların da metanol zehirlenmesi nedeniyle öldükleri belirlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Sahte alkolleri sattıkları ileri sürülen ve aralarında daha önce de gözaltına alınıp serbest kalanların da bulunduğu E.A., M.Ö., A.N., Ö.E., B.D., H.E. ve Ç.A. gözaltına alındı. Yaşı küçük olan şüphelilerden M.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı bildirildi.
Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gündür sorgulanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ö. tutuklanırken, diğer 6 şüphelinin savcılık sorgularının sürdüğü ifade edildi.
ÇOK SAYIDA DOSYA
Bu arada, şüphelilerle birlikte hazırlanarak adliyeye gönderilen çok sayıda dosya dikkat çekti. Bir alışveriş arabasında taşınan dosyalar, 3 görevli tarafından adliyeye götürüldü.

FOTOĞRAFLI

7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildi7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildi7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildi7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildi

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