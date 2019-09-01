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7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

BURDUR'da, 8 gün önce, iki otomobilin kavşakta çarpışarak, takla attığı ve 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, 8 gün önce, iki otomobilin kavşakta çarpışarak, takla attığı ve 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobillerin çarpışıp, takla attığı, kazayı görenlerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Kaza, 24 Ağustos'ta, Burdur- Tefenni yolunda meydana geldi. Ezgi Ceylan (26) yönetimindeki 35 AG 2593 plakalı otomobil ile Osman Türel'in kullandığı 15 DC 195 plakalı otomobil, Yeşilova kavşağında çarpışıp, takla attı. Kazada sürücüler Ezgi Ceylan ve Osman Türel ile otomobillerdeki Şule Ceylan (32), İbrahim Çelik (62), İsmail Özekinci (73), Süleyman Özekinci (74) ve Süleyman Bilgin (60) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 7 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza anının güvenlik kamerasınca anbean kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobillerin çarpışıp, takla attığı ve kazayı görenlerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

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