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  4. 7 kişiyi öldürüp intihar etmişti! İstanbul'da seri cinayetler işleyen katilin son görüntüleri ortaya çıktı

7 kişiyi öldürüp intihar etmişti! İstanbul'da seri cinayetler işleyen katilin son görüntüleri ortaya çıktı

25.11.2024 21:02
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25.11.2024 21:02
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İstanbul'da işlenen seri cinayetler herkesinin kanını dondurmuştu. Eşi ve 10 yaşındaki çocuğunun da dahil olduğu 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın aylarca berber dükkanında atış talimi yapıp katliama hazırlandığı öne sürüldü. Aladağ ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Aladağ’ın anne ve babasını öldürdüğü, kız kardeşini de yaraladığı eve, giriş çıkış yaptığı anlar ortaya çıktı.

İstanbul'da art arda işlenen cinayetler herkesin kanını dondurmuştu. SUyuşturucu madde kullanmak' suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu aktarılan Bahtiyar Aladağ, ailesi ile yaşadığı tartışmada anne ve babasını öldürmüş kız kardeşini ise yaralamıştı.

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KUAFÖR DÜKKANINA SİLAHLI SALDIRI

Aladağ sonra Avcılar'da bulunan bir kuaför dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Burada iş yerinin sahibi Mehmet Salih Özsökük (30) hayatını kaybetti. Eşinin kardeşi Gökhan Soylu (34) ise ağır yaralandı.

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KUZENİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Buradan da Esenyurt'a giden Aladağ kuzenini öldürdükten arabasının içinde kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.

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KAYIP CESETLER BULUNDU

Korkunç olayla ilgili olarak bugün de kayıp cesetler bulundu. Bulunan cesetler Aladağ'ın eşi, kayınvalidesi ve 10 yaşındaki çocuğuna ait çıktı. Toplam ölü sayısı 8'e çıkarken 2 yaralının tedavileri sürüyor.

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CANİNİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Aile fertlerini gözünü kırpmadan öldüren cani ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekol'ün haberine göre caninin anne ve babasını öldürdüğü, kız kardeşini de yaraladığı eve, giriş çıkış yaptığı anlar ortaya çıktı.

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İstanbul seri katil katliam
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