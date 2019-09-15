7 kız babası çobanlık yaparak çocuklarını okutuyor

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Boğaz köyünde çiftçilik ve çobanlık yapan Meydanali Demirel (49), 7 kız çocuğunu okutmanın sevinci ve gururu içinde. Kızlarından ikisinin üniversite mezunu, birinin üniversiteye hazırlandığını, ikisinin lise ve birinin de ortaokulda okuduğunu söyleyen Meydanali Demirel, "Evlatlarımı okutmak için çobanlığın yanında başkalarının tarlasında da çalıştım. Kızlarım da sağ olsun bu emeklerimi boşa çıkarmadı" dedi.

Arpaçay İlçesine bağlı Küçük Boğaz köyünde çiftçilik ve çobanlık yapan ilkokul mezunu Meydani Demirel, 7 kızını okutmak için bütün imkanlarını seferber etti. Tevrat Demirel (47) ile evli olan, geçimini sağlamak ve kızlarının okul masraflarını karşılamak için başkalarının tarlalarında da çalışan Meydanali Demirel'in bu çabaları sonuçsuz kalmadı.

Büyük kızı Aynur (27) liseden sonra evlendiği için eğitim hayatını noktalarken, Ayşenur (25) Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni, Şennur (22) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Yeter Demirel (20) üniversite sınavına hazırlanırken, Seyran (16) Arpaçay Anadolu Lisesi 12’nci sınıf, Güllü (15) 10'uncu sınıf, Hazal (13) ise Arpaçay Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 8'inci sınıfta öğrenim görüyor.

Çocuklarının okuması için elinden geleni yaptığını belirten Meydanali Demirel, her yıl eğitim masrafları için bir inek sattığını söyledi. Bu yıl da üniversite sınavına hazırlanan ve okula devam eden çocukları için bir ineği satılığa çıkardığını ifade eden Demirel, “Kızlarımdan biri evlendiği için liseden sonra okumadı. 2’si üniversiteden mezun oldu ama halen bir iş bulamadılar. Biri sınava hazırlanıyor, diğerleri lise ve ortaokulda. Çocuklarımı çok zorluk çekerek okuttum. Çiftçilik ve çobanlık yaparak çocuklarımı mezun ediyorum. Kızlarım da sağ olsun benim emeklerimi boşa çıkarmadı" diye konuştu.

İngilizce öğretmenliğini bitiren Şennur Demirel, "Köylerde kız çocukları okutulmuyor ve okuyamayınca da evlendiriliyor. Ama babam bizim okumamızı o kadar çok istiyordu ki; tüm emeğini bize harcadı. Üniversitede okuyorken ‘baba kiram ödenecek’ dediğimde hemen bir yolunu bulup gönderiyordu. Elinde, avucunda ne varsa hepsini bize gönderdi. Babamla çok büyük gurur duyuyorum. Herkese örnek olsun istiyorum" dedi.

Kafkas Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu Ayşenur Demirel ise zor şartlarda kendilerini okutan babasının emeğinin karşılığını vermeye çalıştıklarını söyledi.

Üniversiteye hazırlanan Yeter Demirel, "Babam çok fedakar birisi. Bazı köylerde kız çocukları okutulmuyor. Babam kadar emek veren kimse göremiyorum. Böyle bir babanın kızı olduğum için çok mutluyum. Onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Hazal Demirel de "Hedefim doktor olmak. Derslerim de iyi, çalışıyorum. Ablalarım da bana yardım ediyor" ifadesini kullandı.

Seyran Demirel ise babasıyla gurur duyduğunu söyledi.