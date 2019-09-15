7 kız babası çobanlık yaparak çocuklarını okutuyor

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Boğaz köyünde çiftçilik ve çobanlık yapan Meydanali Demirel (49), 7 kız çocuğunu okutmanın sevinci ve gururu içinde. Kızlarından ikisinin üniversite mezunu, birinin üniversiteye hazırlandığını, ikisinin lise ve birinin de ortaokulda okuduğunu söyleyen Meydanali Demirel, "Evlatlarımı okutmak için çobanlığın yanında başkalarının tarlasında da çalıştım. Kızlarım da sağ olsun bu emeklerimi boşa çıkarmadı" dedi.

Arpaçay İlçesine bağlı Küçük Boğaz köyünde çiftçilik ve çobanlık yapan ilkokul mezunu Meydani Demirel, 7 kızını okutmak için bütün imkanlarını seferber etti. Tevrat Demirel (47) ile evli olan, geçimini sağlamak ve kızlarının okul masraflarını karşılamak için başkalarının tarlalarında da çalışan Meydanali Demirel'in bu çabaları sonuçsuz kalmadı.

Büyük kızı Aynur (27) liseden sonra evlendiği için eğitim hayatını noktalarken, Ayşenur (25) Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni, Şennur (22) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Yeter Demirel (20) üniversite sınavına hazırlanırken, Seyran (16) Arpaçay Anadolu Lisesi 12’nci sınıf, Güllü (15) 10'uncu sınıf, Hazal (13) ise Arpaçay Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 8'inci sınıfta öğrenim görüyor.