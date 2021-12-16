7 kızın 2 kız öğrenciyi darbetmesi sosyal medyada infial yarattı

Afyonkarahisar'da polis, 7 liseli kızın, 2 kız öğrenciyi darbederken çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada yaydığı görüntüler üzerine inceleme başlattı.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLERE İNCELEME

Afyonkarahisar'da yaklaşık 10 gün önce kent merkezi Güvenevler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin yakınında 9 kız öğrenci kavga etti. Kavga görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilerin tespiti için araştırma başlatıldı. Yaşları 15 ile 17 arasında değişen 7 kız öğrencinin, 2 öğrenciyi darbettiği anların yer aldığı videoda, öğrencilerden birinin darbedilen kıza tekme atarken, diğerlerinin saçından tutup yumruk attığı görüldü. Kavga sırasında küfür ve hakaretlerin de yer aldığı görüntüyü cep telefonuyla çekenin gülmesi dikkati çekti. (DHA)

