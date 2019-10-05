Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 7. Konya Bilim Festivali'ni ziyaret etti.

Mandal, festivalin gerçekleştirildiği Konya Bilim Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya Bilim Merkezinin en önem verdikleri merkez olduğunu, buranın 2014'ten beri büyük etkinliklerle ve faaliyetlerle hizmet verdiğini söyledi.

7. Konya Bilim Festivali için hedeflenen 150 bin ziyaretçi sayısına işaret eden Mandal, şöyle dedi:

"İl bazında bakıldığında 150 bin katılımcı hedefi heyecan verici. Bugün cumartesi ve her yaş grubundan insan buraya gelmeyi tercih ediyorsa doğru iş yapıyoruz demektir. Bilim festivalleri ülkede sadece farkındalık oluşturmak için değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceği insan kaynaklı olduğu için bunun da bilim ve teknoloji temelli olması büyük önem taşıyor. Dolayısıyla bu tür festivaller, atölyeler bu sürece önemli katkıda bulunuyor. Bilim ve teknoloji üretecek gençlerimiz burada. Onların heyecanına ortak olmak, geleceğimizi inşa etmek ve milli teknoloji hamlemizi geliştirmek için tüm bilim ve teknoloji dostlarını, ülkemizin geleceğinde 'ben de varım' demek isteyen herkesi bilim festivaline davet ediyorum."