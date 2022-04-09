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  4. 7 köpek birden saldırdı! Genç kızın yaşadığı dehşet anları kamerada

7 köpek birden saldırdı! Genç kızın yaşadığı dehşet anları kamerada

09.04.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde bir hafta önce korkunç anların kameralar tarafından kaydedildiği bir olay yaşandı. Kampüste yürüyüş yapan genç kız, 7 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anına ait kamera görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kampüs alanında çalışma yaptığı aktarıldı.

Dehşete düşüren ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında yaşanan köpek saldırısı olayının yaklaşık 1 hafta önce meydana geldiği belirtildi. Güvenlik kameralarına yansıyan ve bugün bazı kişilerin sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülerde, genç kız bir anda 7 köpeğin saldırısına uğruyor.

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GÖRÜNTÜLERİN PAYLAŞILMASININ ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ KAMPÜSTE ÇALIŞMA YAPTI

Elindeki çantayla kendisini korumaya çalışan kız, saldırıdan kurtulmak için koşarken de kamera açısından çıkıyor. Bazı görgü tanıkları öğrencinin çevrede devriye gezen güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldığını anlatırken, yaşanan saldırı görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kampüs alanında çalışma yaptıkları ifade edildi. (DHA)

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Van
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