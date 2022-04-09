7 köpek birden saldırdı! Genç kızın yaşadığı dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında yaşanan köpek saldırısı olayının yaklaşık 1 hafta önce meydana geldiği belirtildi. Güvenlik kameralarına yansıyan ve bugün bazı kişilerin sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülerde, genç kız bir anda 7 köpeğin saldırısına uğruyor.

GÖRÜNTÜLERİN PAYLAŞILMASININ ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ KAMPÜSTE ÇALIŞMA YAPTI

Elindeki çantayla kendisini korumaya çalışan kız, saldırıdan kurtulmak için koşarken de kamera açısından çıkıyor. Bazı görgü tanıkları öğrencinin çevrede devriye gezen güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldığını anlatırken, yaşanan saldırı görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kampüs alanında çalışma yaptıkları ifade edildi. (DHA)





