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7. Köroğlu Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 14:02 | Son Güncelleme

Bolu'da bu yıl yedincisi düzenlenen ve "Türk dünyasında Köroğlu ve müzik kültürü" konusunun işleneceği Köroğlu Sempozyumu başladı - Bolu Valisi Ahmet Ümit - "Milletimizin bayrakla dertleşen, toprakla birleşen, vatan için can verip devleşen kahramanları vardır. Kahramanı olmayan milletlerin geleceği de olmaz. Köroğlu da zulme 'hayır', haksızlığa 'dur' diyen büyük bir halk kahramanıdır"

Bolu'da bu yıl yedincisi düzenlenen, "Türk dünyasında Köroğlu ve müzik kültürü" konusunun işlendiği Köroğlu Sempozyumu başladı.

Türk dünyasının ortak halk kahramanı "Köroğlu" adına Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde gerçekleştirilen 7. Köroğlu Sempozyumu'nun açılış töreni gerçekleştirildi.

BAİBÜ Kültür Merkezi Mavi Salon'da düzenlenen törende konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, toplumların daha uzun yaşaması için nitelik ve niceliğin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ümit, "Bizim toplumumuz ve tarihimiz bunu çok net bir şekilde ifade eder ve anlatır. Köroğlu gibi kahraman ve Karacaoğlan ile Dadaloğlu gibi ozanlar, bu memleketin diğer kahramanları gibi insanlar, her memlekette yok. Bu toplum değişik bir toplum. Bu millet değişik bir millet." diye konuştu.

"Adaletli toplum", "kahraman toplum", "güvenilir millet", "büyük millet" gibi nitelemelerin temelinde kahramanların, ozanların, edebiyatçıların, yazarların, bilim adamlarının hatta tüm milletin oluşturduğu kültürün etkisi olduğuna dikkati çeken Ümit, "Milletimizin bayrakla dertleşen, toprakla birleşen, vatan için can verip devleşen kahramanları vardır. Kahramanı olmayan milletlerin geleceği de olmaz. Köroğlu da zulme 'hayır', haksızlığa 'dur' diyen büyük bir halk kahramanıdır. Onu tanımak gerekir. Onu öğrenmek gerekir. Onu anlamak lazım. Bu anlamda bu sempozyumu ben çok önemsiyorum." ifadesini kullandı.

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- "Köroğlu, zalimin karşısında, zalimin zulmettiği insanların yanında olan biri"

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu da Köroğlu Sempozyumu'nun 1992 yılından bu yana birçok kez tekrarlandığını ifade ederek, bu sene Köroğlu'nun tarihsel yönünü ve yiğitliklerinin değil müziksel ve sanatsal yönünün tartışılacağını söyledi.

Köroğlu'nun tarihsel ve kültürel kişiliğinin yanında aynı zamanda bir ozan olduğunu anımsatan Davarcıoğlu, sempozyumda Köroğlu'nun ozan yönünün ele alınacağını belirtti.

Davarcıoğlu, Köroğlu'nun Türk toplumu için çok büyük bir değer olduğunun altını da çizerek, "İngiltere'de ve Amerika'da Robin Hood var. Bizim masal kahramanlarımız hep onların gerisinde kalmış. Çocuklara baktığınız zaman yabancı masal kahramanları ve yabancı destan kahramanları ile kendilerini avutuyorlar. Bugün bir örümcek adamı sorsanız hepsi biliyor ama örümcek adam bizim çocuklarımıza ne yapar ve ne verir. Bizim bunları tartışmamız gerekiyor. Oysa ki bizim büyüklerimiz, yani Köroğlu, zalimin karşısında, zalimin zulmettiği insanların yanında olan biri. Hakkın ve adaletin peşinde olan biri." diye konuştu.

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- "Köroğlu'nun ve müziğinin Türk müzik kültürüne katkılarından bahsedeceğiz"

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da üniversite olarak 1992 yılından beri süre gelen bir programa çok önem verdiklerini belirtti.

Bu sene düzenlenen sempozyumun öncekilerden farklı olduğunu anlatan Alişarlı, "Bu yılın diğerlerinden farkı var. Diğerlerinde daha çok Köroğlu'nun edebi ve kültürel yönü işleniyordu. Bugün burada biz daha çok Köroğlu'nun ve müziğinin Türk müzik kültürüne katkılarından bahsedeceğiz. Şehrimizin dışından, ülkemizin birçok noktasından çok kıymetli akademisyenlerimizi çağırdık." şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Halk Çalgıları Dörtlüsü tarafından konser verildi.

Sempozyum kapsamında gün içinde "Türk dünyasında Köroğlu ve müzik kültürü olgusuna Türk dünyası müzik eğitimi açısından genel bir bakış", "Köroğlu Destanı'nın Türk halk biliminde, anlatı geleneğinde ve müzik kültüründeki yeri" ve " Köroğlu Operası üzerine değiniler" konuları ile Köroğlu ve müziği ile ilgili birçok oturum yapılacak.

Sempozyum yarın yapılacak oturumların ardından verilecek Şan Konseri ile sona erecek.

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