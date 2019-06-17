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7. Kuyucuk Kuş Cenneti Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 13:17 | Son Güncelleme

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan Kuyucuk Gölü'ne dikkati çekmek amacıyla düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu - Kaymakam Abdil Koç: - "Göldeki su çekilmesi araştırılıyor. En kısa zamanda, yapılacak çalışmalarla teşhis konulacak"

Kars'ın Arpaçay ilçesinde "7. Kuyucuk Kuş Cenneti Festivali" düzenlendi.

Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan Kuyucuk Gölü'ne dikkati çekmek amacıyla Kuyucuk köyünde düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Muhtarlık ile Kuyucuk Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen festivalde, Kars Kafkas ile Başköy atlı spor klüpleri, cirit gösterisi sundu. Kadınlar da festivalde en iyi keteyi yapmak için yarıştı.

Kaymakam Abdil Koç, yaptığı konuşmada, koruma altında olan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü'nün önemini vurguladı.

Gölde son 2-3 yıldır su çekilmesi meydana geldiğini anlatan Koç, göldeki kuraklık sorununun çözülmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

DSİ görevlilerinin göldeki su çekilmesini araştırdığını bildiren Koç, "En kısa zamanda, yapılacak çalışmalarla teşhis konulacak. Vatandaş olarak bize bu gölü korumak ve kollamak düşer. Su kaynaklarını kirletmemeliyiz. İnşallah buradaki problemi çözeceğiz." diye konuştu.

Dernek Başkanı Medet Aydın ise festivalin güzel geçtiğini, tüm katılımcılara teşekkür ettiğini söyledi.

İstanbul'dan gelen Nejla Balcı da kuş cenneti Kuyucuk Gölü'nün kurumaya başladığını görünce üzüldüğünü belirterek, "Bu etkinlik bizi çok mutlu etti. Binlerce kilometre katedip geldik. Festivalde renkli görüntüler vardı. Cirit ve halk oyunları gösterisini çok beğendik." dedi.

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