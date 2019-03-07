7 Mart Amerikan Basınından Özetler

New York Times, ticaret açığını kapatma vaadiyle işbaşına gelen Başkan Trump'ın bu amacına ulaşamadığını, Trump zamanında açığın 891 milyar 300 milyon doları bularak rekor seviyeye çıktığını yazıyor. Gazete, ticaret açığının artmasının en büyük nedenlerinden birinin Çin malları dahil Amerika'nın yurtdışından ithal ettiği ürün miktarının rekor düzeyde artması, Trump'ın bir buçuk trilyon dolarlık vergi indirimi uygulaması ve ticaret savaşlarının kızışması olduğunu bildiriyor. Habere göre ticaret açığının artmasında Trump'ın kontrolü dışındaki faktörler de etkili oldu. Küresel ekonomik yavaşlama ve Amerikan dolarının diğer para birimleri karşısında güçlenmesi nedeniyle ihracatın zayıflaması, bu faktörlerin önde gelenleri. İktisatçılar, uzun zamandır, Trump'ın vergi kesintilerinin eninde sonunda ticaret açığını körükleyeceği uyarısında bulunuyordu. Bunun nedeni, vergi indirimi nedeniyle eline daha çok nakit para geçen Amerikalı tüketicilerin ithal ürünlere yönelmesi. Çin mallarına uygulanan ek gümrük tarifeleriyse Çin ekonomisini yavaşlattı ve Amerika'nın ihracatını sekteye uğrattı. Gazete, 2017 Aralık ayıyla kıyaslandığında 2018 Aralık'ında Amerika'nın ihracatının yarı yarıya azaldığını yazıyor. Trump, ticaret politikalarının açığı kapatacağını iddia ediyordu. Ancak çelik, alüminyum, çamaşır makinası, güneş panelleri ve türlü Çin malına uygulanan ek gümrük tarifeleri, ticaret açığının 2017'den bu yana yüzde 12 buçuk oranında artmasına yol açtı. Trump, ticaret açığını hangi ülkenin ekonomisinin en güçlü olduğunu gösteren bir karne olarak algılıyor. Ancak bu görüşe katılmayan iktisatçılar, ticaret açığını, yatırım akışı, döviz değerindeki dalgalanmalar ve büyüme oranları gibi makroekonomik faktörler üzerinde etkili olan bir gösterge olarak kabul ediyor.

New York Times bugün ayrıca Vietnam'ın Hanoi kentindeki zirveden Trump'la anlaşma yapamadan, dolayısıyla ekonomik yaptırımların kaldırılmasını sağlayamadan dönen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kışkırtıcı eylemlere yeniden başvurabileceği olasılığının gündeme geldiğini yazıyor. Gazete, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze teknolojilerinin testlerinin yapıldığı ve kısmen boşaltılan bir tesisi yeniden kurmaya başlamasının bunun en açık örneği olduğunu bildiriyor. Ancak Kuzey Kore uzmanlarına göre Kim, köşeye sıkışmış olabilir. Bunun nedeni, Kuzey Kore ekonomisinin gerilemeye devam ettiğine ilişkin verilerin olduğu bu dönemde Hanoi zirvesine ekonomik yaptırımların gevşetilmesini sağlama umuduyla giden Kim'in zirveden eli boş dönmesi. Gazete, Kuzey Kore ekonomisindeki sıkışmanın devam etmesinin Kim'i müzakere masasına geri dönmeye zorlayabileceği öngörüsünde bulunuyor. Seul'deki Dongguk Üniversitesi'nden bir Kuzey Kore uzmanına göre füze teknolojisi tesisinde faaliyetlere yeniden başlanması, Kim'in yeni tur müzakerelere oturmadan önce elini güçlendirme çabası olarak algılanabilir. Uzman, Kuzey Kore'nin füze denemelerine başlayarak Amerika ve Güney Kore'nin yeniden ortak tatbikatlar yapması riskini göze alamayacağını kaydediyor.