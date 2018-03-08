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7 Mart Çarşamba Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi? Kim birinci oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 08.03.2018 15:06 | Son Güncelleme

7 Mart Çarşamba reyting sonuçları merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul, uzun süredir çarşamba gecelerinin liderliğini açık ara farkla önde götürüyordu. atv'de yakın zaman başlayan Sen Anlat Karadeniz, Diriliş Ertuğrul'u zorlamaya, hatta bazı günlerde geçmeye başladı. Bu yüzden dün akşam yayınlanan son bölümlerin izlenme oranları merak ediliyor. İşte 7 Mart reyting sonuçları...

7 Mart Çarşamba Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi? Kim birinci oldu?

7 Mart reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu? Çarşamba akşamları Diriliş Ertuğrul ile Sen Anlat Karadeniz dizileri birincilik için yarışıyorlardı. İki dizinin hayranları dün akşam Diriliş Ertuğrul mu yoksa Sen Anlat Karadeniz mi birinci oldu merak etmeye başladılar. Uzun süredir önde götürdüğü yarışta özellikle dün akşam ekrana gelen 109. bölümü ile Diriliş Ertuğrul zirveyi bırakmadı. İşte 7 Mart reyting sonuçları...

7 MART REYTİNG SONUÇLARI

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TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilerin nefesini kesti. Her bölümünde farklı bir aksiyona sahne olan dizi AB grubunda aldığı 21.24 reyting oranıyla daha önce sahibi olduğu 20.54 oranlık kendine ait olan rekoru kıldı.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Diriliş Ertuğrul Dizisi’nin önceki akşam yayınlanan 109 bölümünde Turgut, Bamsı, Sungurtekin ve Artuk Bey’in idam sehpasına çıkarıldığı, Sungurtekin’in idam edilirken Ertuğul Bey’in son anda attığı okla boynundaki ipten kurtulduğu sahne sosyal medya da gündem oldu. Yapılan yorumlarda sahne çok beğenilirken bugüne kadar çekilen en gerçekçi idam sahnesi olduğu ifade edildi.

REYTİNG NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR? TOTAL, AB, A/B NE ANLAMA GELİYOR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

Reyting ölçüm sisteminin çalışma şekli?

TNS ölçümün yapılacağı illerde bir araştırma yaparak orada yaşayanların bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplar. ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. (yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. ( o evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. (evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TRT KAFASINA GÖRE SÖZDE TARİH YAZIYOR FİLİM YAPIYOR MİLLETİMİZ OKUMA ALIŞKANLIĞI OLMADIĞI İÇİN BU DİZİYİ ESAS SANIYOR VER GAZI VER MEHTERİ
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