7 Mart Çarşamba Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi? Kim birinci oldu?

7 Mart reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu? Çarşamba akşamları Diriliş Ertuğrul ile Sen Anlat Karadeniz dizileri birincilik için yarışıyorlardı. İki dizinin hayranları dün akşam Diriliş Ertuğrul mu yoksa Sen Anlat Karadeniz mi birinci oldu merak etmeye başladılar. Uzun süredir önde götürdüğü yarışta özellikle dün akşam ekrana gelen 109. bölümü ile Diriliş Ertuğrul zirveyi bırakmadı. İşte 7 Mart reyting sonuçları... 7 MART REYTİNG SONUÇLARI TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilerin nefesini kesti. Her bölümünde farklı bir aksiyona sahne olan dizi AB grubunda aldığı 21.24 reyting oranıyla daha önce sahibi olduğu 20.54 oranlık kendine ait olan rekoru kıldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Diriliş Ertuğrul Dizisi’nin önceki akşam yayınlanan 109 bölümünde Turgut, Bamsı, Sungurtekin ve Artuk Bey’in idam sehpasına çıkarıldığı, Sungurtekin’in idam edilirken Ertuğul Bey’in son anda attığı okla boynundaki ipten kurtulduğu sahne sosyal medya da gündem oldu. Yapılan yorumlarda sahne çok beğenilirken bugüne kadar çekilen en gerçekçi idam sahnesi olduğu ifade edildi.

Diriliş Ertuğrul'dan tarihi rekor!



Teşekkürler Türkiye... pic.twitter.com/VXEF2tcFBu — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) 8 Mart 2018 REYTİNG NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR? TOTAL, AB, A/B NE ANLAMA GELİYOR? Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler. İzleyici Ölçümü nedir ? İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır? Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir. A/B ve TOTAL ne demek? Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek. REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.