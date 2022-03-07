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  4. 7 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte 7 Mart 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

7 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte 7 Mart 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

07.03.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 7 Mart 2022 Pazartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleşti. Kazanan numaralar böylece belli oldu. Peki 7 Mart Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 7 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

7 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte 7 Mart 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 7 Mart 2022 Pazartesi günü, yani bugün gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişini beklerken, geri sayım sona erdi. Peki7 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

7 MART PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 7 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. Bir önceki çekiliş Cumartesi günü yapılmıştı. 7 Mart çılgın sayısal loto sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

7 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz:
https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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sayısal loto Milli Piyango

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