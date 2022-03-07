7 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 7 Mart 2022 Pazartesi

7 Mart Pazartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın internet sitelerinde yer verdikleri açıklamaya göre arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece ve Silivri gibi bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ hangi ilçe ve noktalarda elektrik kesintisi yaşanacağına ilişkin güncel listeye her gün internet silerinde yer veriyor. 7 Mart Pazartesi günü için vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 7 Mart 2022 Pazartesi Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili ayrıntılara haberimizde ulaşabilirsiniz...

7 MART ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 7 Mart 2022 Pazartesi günü için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

7 MART İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ARNAVUTKÖY

NO: 12740333

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BANDIRMA, BAŞTOPÇU, CEMSULTAN, DEDE EFENDİ, EFDAL, ERİNÇ, ERİŞ, EŞRAF, FATMAGÜL, FAZLI, FEHİM, GÖKBEN, GÖKOVA, HOCA AHMET YESEVİ, KADRİYE, KOÇAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, NECİP FAZIL, ORHAN, SADUN, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, TUTKUN, YURDAGÜL, ZÜMRE, ÜÇNAR sk / ATATÜRK mah AYDINLI, BALTACI, GELİBOLU, KÖRFEZ, NİHAN, TEVHİD, ZEYNEP sk / YUNUS EMRE mah NECİP FAZIL sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah DERİN sk bölgelerinde 07/03/2022 00:00:00 - 07/03/2022 02:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12515333

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12703328

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP, AKYAZI, ALTINDAĞ, ASIR, AYKIZ, BABÜR, BARBAROS, BETÜLAY, CEBRAİL, DEKOR, DEMRE, GÖKBERK, GÖKDOĞAN, GÖKÇEKENT, KABATAŞ, KINALIBAĞ, MAHYA, MARAŞ, MELODİ, NAZİRE, PATİKA, SANAYİ, SEVBAN MEHMET, TARIK, TERSANE, TUTUMLU, ULUBAY, YENİÇARŞI, ZEKAİ, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÖZGÜVEN, ÖZTOPRAK, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İZZET, ŞEFAATLİ, ŞENYİĞİT, ŞÜKRİYE sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12602242

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 12735867

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AĞAÇARDI, FERİDE, METİN, REŞİTPAŞA, ÜRÜN, İPLİK, ŞEHİT J.KOM.ER CEMAL DİNÇ sk bölgelerinde 07/03/2022 09:30:00 - 07/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 12735435

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2374., 2377., 2378., BOSNA, İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., SOĞUKSU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 07/03/2022 00:00:00 - 07/03/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 12742325

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BAHÇIVAN, GÖL, MELİS sk / ZAFER mah 1.BAHÇECİK, AKATLAR, AKYOL, AKŞEMSETTİN, ATATÜRK, AYŞEÇAVUŞ, BİLGİLİ, EŞREFBEY, HALİLBEY, OKUMUŞ, SARDUNYA 1, SİTE 3, TAŞKENT, TEBRİZ, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735334

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah SARAY sk bölgelerinde 07/03/2022 09:30:00 - 07/03/2022 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735336

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah NEVRUZ, SERDAR, TURGUT sk bölgelerinde 07/03/2022 11:00:00 - 07/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735338

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah EMEK, ÇAM sk bölgelerinde 07/03/2022 11:00:00 - 08/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 12736076

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah ESKİ İSTANBUL, KARTAL sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 12735940

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ULUS, ŞAR sk bölgelerinde 07/03/2022 10:00:00 - 07/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735943

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AKYOL, AYGÜN, BAĞ, CEMİYET, FARABİ, MELEK HATUN, MORLALE, SOFULAR sk bölgelerinde 07/03/2022 10:00:00 - 07/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735954

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ATATÜRK, BÜLBÜL, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 07/03/2022 10:00:00 - 07/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735963

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah UYGUR sk / TERAZİDERE mah ARA, BAHAR, KARİYE, NEŞELİ, ORTA, OVA, SULTAN MURAT, UYGUR, ÇEŞME sk / VATAN mah EMEK, SAİT EFENDİ, TEL, UYGUR sk bölgelerinde 07/03/2022 11:00:00 - 07/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 12735387

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah BARBAROS, BAYINDIR, EMİRHAN, HAMİDİYE, NECATİ ALBURUZ, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/03/2022 10:30:00 - 07/03/2022 18:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 12601581

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah ÇAMLIK sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 12800317

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah DEREBOYU 1, GÖKBULAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1, ÇAYIR, ÇİMEN 4 sk bölgelerinde 07/03/2022 09:30:00 - 07/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12804316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah BALATA, DOLMABAHÇE, HANIMELİ 5, KARTOPU, KASIMPATI, KOLEJ, KUŞKONMAZ, PORTAKAL, ÖZGÜRLÜK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 07/03/2022 09:30:00 - 07/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 12431827

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah MECİT, MELTEM, YOL ALTI sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 12770316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3017., 3111., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 12735939

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ZİYA SONGÜLEN, ÖNDER sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12771342

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, SELİN, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI sk / KARADOLAP mah 1.ŞENÇALAR ÇIKMAZI, 2.YASEMİN, 2.ZÜMRÜT, 2.ÇİĞDEM, 3.YILDIZ, 3.ŞAHİN, ARKA, ASMALI, ATLAS, AYDIN, AYÇİÇEK, BAHAR, DİREK, FİLİZ, GAZİOSMANPAŞA, GÜLİN, KIZILTUNÇ, KUDRET, KUMRU MERDİVEN, MARTI, NAMIK KEMAL, ORTAOKUL, SÜMBÜL, TANYERİ MERDİVEN, VARDAR, ÇEKİRDEK, ŞENÇALAR sk bölgelerinde 07/03/2022 09:30:00 - 07/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735389

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÜNEŞ, 1.NEŞE, 1.SARNIÇ, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, SANAT sk bölgelerinde 07/03/2022 10:00:00 - 07/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 12516316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah FETVA YOKUŞU, NAZIR İZZETEFENDİ sk / HACI KADIN mah DARÜLHADİS, HACI KADIN 1., HACI KADIN ARALIĞI, HACI KADIN BOSTANI, KATİP ÇELEBİ, MÜHENDİS, SARI BEYAZIT, TAVANLI ÇEŞME, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI, VEFA TÜRBESİ 2. ÇIKMAZI, İMARET SABUNHANESİ, ŞÜKRÜBABA sk / HOCA GIYASETTİN mah ABACI ÇEŞMESİ, KASNAKÇILAR, MEHMETPAŞA CAMİİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, SARI BEYAZIT, SARI BEYAZIT CAMİİ, TAVANLI ÇEŞME, VEFA sk bölgelerinde 07/03/2022 00:00:00 - 07/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12547316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI sk / HASEKİ SULTAN mah ADAK, DARÜŞŞİFA, HALİMBEY, MEHTER, MOLLA CAMİİ, MÜNİFPAŞA, SAMİPAŞA, SUPHİPAŞA, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk / MOLLA GÜRANİ mah SOFTA SİNAN, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 12802316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah SARMAŞIK, TUNÇ sk bölgelerinde 07/03/2022 12:00:00 - 07/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 12735406

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ALAYBEY, ERZİNCAN, FESTİVAL, IŞIKLI, NURTAÇ, SEVİLEN, TÜMLEÇ sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735405

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ALAYBEY, BİLİM, IŞIKLI, NURTAÇ, SEFA, ÖZOĞUL sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735410

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah SARP, SELAM, SEĞMEN sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735411

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah MİNNET, SARP, SEĞMEN, TURSEL sk / MERKEZ mah KAĞITHANE sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735381

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah BOĞAZKESEN, GÜNYAMAÇ, GÜZELDERE, GÜZELTEPE ÇIKMAZI, HÜRMET, KARAŞAHİN, ULUBATLI, YILDIRIM BEYAZIT, ÜÇOKLAR sk bölgelerinde 07/03/2022 10:00:00 - 07/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 12707317

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KAMELYA sk bölgelerinde 07/03/2022 00:01:00 - 07/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12706316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 07/03/2022 00:01:00 - 07/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12711316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 07/03/2022 00:01:00 - 07/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12765319

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KIRLANGIÇ sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12504485

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.PLEVNE, 2.MUTLU, HASANPAŞA, KUMRU, MİLLET, ORDU, ŞİRİN sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 12735971

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY ERGUVAN, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY MENEKŞE, ARIKÖY MEŞE, ARIKÖY SERVİ, ARIKÖY SUSAM, ARIKÖY YASEMİN, GÜMÜŞSUYU, MANOLYA/, TAŞKIŞLA sk bölgelerinde 07/03/2022 09:30:00 - 07/03/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 12771338

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜNTEKİN, GÜVENLER, GİRAY, KARADUMAN, KİRİŞHANE, ORTAKLAR sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735884

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah AÇAR, NECATİ KARTAL, sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431829

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah EBRAR, ECLA, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 07/03/2022 09:00:00 - 07/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735893

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah NECATİ KARTAL sk bölgelerinde 07/03/2022 13:00:00 - 07/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 12602223

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2985. sk bölgelerinde 07/03/2022 00:05:00 - 07/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12602222

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2186., 2188., 2195., 2196., D sk / ESENTEPE mah 2367., 2369., 2377., 2384., 2950., 2951., 2952., 2980., C-1, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 07/03/2022 00:05:00 - 07/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12602218

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2850., 2852., 2853., 2854., 2855., 2869., 2869/1., 2870., 2870/1., 2872., 2873., 2874., 2875., 2959., 2960., 2961., 2962., 2965., 2966. sk bölgelerinde 07/03/2022 00:05:00 - 07/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12600316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., ATATÜRK sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk bölgelerinde 07/03/2022 10:00:00 - 07/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

7 MART AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

7 MART BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

