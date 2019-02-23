 7 MART'TA İBADETE AÇILACAK ÇAMLICA CAMİİ'NDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - TEMELİ 2013'te atılan Çamlıca Camii'nde sona gelindi. Cami 7 Mart'ta ibadete açılıyor. Regaib kandilinde ibadete açılacak camide kütüphane, konferans salonu gibi sosyal alanlar ise resmi açılış töreninin ardından halkın kullanımına açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camii'nde artık sona gelindi. İnşaat işlerinin tamamlandığı cami de artık dışarıda 100 dönümlük arazide peyzaj çalışmaları sürüyor. Caminin çevresi ise havuzlar ve şelalelerle süslenecek, vatandaşlar için oturma alanları ile çocuk oyun alanları bulunacak. REGAİP KANDİLİNDE İBADETE AÇILIYOR

Çamlıca Camii'nin açılış tarihi de belirlendi. Regaib kandiline denk gelen 7 Mart'ta cami ibadete açılacak. Sabah ezanıyla ibadete açılacak camide akşam da mevlit okunacak. Cami kompleksi içinde bulunan kütüphane, konferans salonu, sanat galerileri gibi sosyal alanların resmi açılışın ardından halkın kullanımına açılacağı belirtildi.

"7 MART TARİHİNDE İBADETE AÇIYORUZ"

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "2013 yılından bu yana devam edilen çalışmalarımızın artık sonuna geldik. Bahçe kısmında süren peyzaj çalışmalarının dışında şu anda çalışmalar tamamlandı. 5,5 yıldır devam eden çalışmalarda 500 bin metrekarelik bir alan içinde 200 bin metrekaresi kapalı alanda betonarme inşaat çalışması yaptık. 7 Mart 2019 tarihinde artık vatandaşlarımızın ibadetine açıyoruz" dedi. ÇAMLICA CAMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ ŞÖYLE

Çamlıca Camii külliyesinde vatandaşların rahat hareket etmeleri için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör de yerlerine yerleştirildi. Yürüyen merdivenlerin camiye yaya olarak gelen vatandaşları rahatlıkla caminin içine ulaşmalarını sağladığı belirtildi. Asansörleri kullanan vatandaşların ise otoparktan direkt caminin içine ulaşabildikleri belirtildi. 17 BİN METREKARE HALI SERİLDİ

Caminin içinde 17 bin metrekarelik alan deseni Çamlıca Camii için tasarlanan özel yapım halı ile kaplandı. Halının altında elektrikli ısıtma sistemi bulunuyor.