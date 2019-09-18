HABER

7. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:27 | Son Güncelleme

Festivalin İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir: - "Sanattan spora, bilimden kültüre kadar oldukça geniş bir yelpazede Mersin'imizin sahip olduğu her bir değerin festivalimizde yer almasını sağlayarak katılımcılara eğlence dolu bir hafta sonu yaşatmayı hedefliyoruz"

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl 7'nci kez düzenlenecek Uluslararası Narenciye Festivali, 1 Kasım'da başlayacak.

Festivalin İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, yazılı açıklamasında, Valilik himayesinde, Mersin Ticaret Borsası koordinasyonunda düzenlenecek festivalin, 3 gün süreceğini belirtti.

Özdemir, Türkiye'nin en büyük narenciye festivaline ev sahipliği yaptıklarını, kenti yansıtan değerlerin festivalde yer alacağını bildirerek, "Başlıca önceliğimiz Mersin tarımının kalbi olan, kentimiz ihracatına önemli katkı sunan ve festivalimizin ana temasını oluşturan narenciyeye, tüm kamuoyunun odaklanmasını sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Etkinliğin renkli görüntülere sahne olacağını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Sanattan spora, bilimden kültüre kadar oldukça geniş bir yelpazede Mersin'imizin sahip olduğu her bir değerin festivalimizde yer almasını sağlayarak katılımcılara eğlence dolu bir hafta sonu yaşatmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, festivalimizin daha da zenginleşmesi amacıyla 'Mersin için ben de varım, festival için benim de bir önerim var.' diyen her kişi ve her kurumu İcra Kurulumuzun doğal bir üyesi olarak görüyoruz. Destek vermek isteyen her oluşuma kapılarımız sonuna kadar açıktır."

Festival 1-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!
Kedi ve köpeğin sevgisi görenleri şaşırtıyorKedi ve köpeğin sevgisi görenleri şaşırtıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin Narenciye Festivali

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi! 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.