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7 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'de adım atıldı

19.11.2024 10:42
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7 milletvekilinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM başkanlığına sunuldu. Milletvekilleri arasında CHP'li, DEM Partili, İYİ Partili ve bağımsız olanlar var.

7 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'de adım atıldı

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasını içeren Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis'e iletildi.

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Tezkereler, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Tezkelerlerin Karma Komisyon'da görüşülmesinin ardından, Komisyon'da siyasi partilerin üyelerinden Hazırlık Komisyonu kurulacak.

OYLAMADA SALT ÇOĞUNLUK ARANACAK

Hazırlık Komisyonu tarafından hazırlanacak rapor, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edilecek. Raporun, Komisyon üyelerince de kabul edilmesinin ardından tezkereler görüşülmek üzere TBMM Genel Kurulu'na iletilecek. Genel Kurul'da yapılan oylamada oyların salt çoğunluğu ile milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılacak. Yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili, eğer tutuklanmazsa yasama faaliyetlerine devam edebilecek.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dokunulmazlık tbmm
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