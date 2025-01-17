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7 milyon 830 bin kadın cep telefonuna KADES indirdi!

17.01.2025 01:00
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Kadına şiddetin önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilen akıllı telefon uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni (KADES) cep telefonuna indiren kadın sayısı 7 milyon 830 bine ulaştı, ihbarlar sayesinde şiddet mağduru 920 bin kadına yardım edildi.

7 milyon 830 bin kadın cep telefonuna KADES indirdi!

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için harekete geçen İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda hayata geçirdiği uygulamaların sonuçlarını almaya devam ediyor. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığınca 2018'de hayata geçirilen KADES'i cep telefonuna indiren kadın sayısı 7 milyon 830 bine ulaştı.

Uygulama üzerinden gerçekleşen 1 milyon 480 bin ihbarın tamamına anında müdahale edilirken, şiddet mağduru 920 bin kadına yardım edildi.

"TEK BİR TUŞA BASMAK YETERLİ"

İçişleri Bakanlığının proje sahibi olduğu, Emniyet Genel Müdürlüğünün hayata geçirdiği KADES uygulaması ile akıllı telefonlarda konum özelliği açılarak, tek bir tuşla ihbarda bulunulabiliyor.

KADES uygulaması üzerinden yapılan ihbarlara 112 ve devriye ekipler tarafından kısa sürede cevap veriliyor.

Öte yandan asılsız ihbarlarla ilgili de uyarıda bulunan yetkililer, gelen tüm ihbarlara aynı hassasiyet ve özen gösterildiğini, bilinçli olarak asılsız ihbarda bulunulmaması gerektiğini kaydetti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
KADES uygulaması kades
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