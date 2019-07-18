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7 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:10 | Son Güncelleme

Siirt’te çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri 7 milyon TL’yi bulan 120 araç çürümeye terk edildi.Siirt’te aralarında lüks otomobillerin ve kamyonların da bulunduğu milyonluk araçlar çürümeye terk edildi.

Siirt’te çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri 7 milyon TL’yi bulan 120 araç çürümeye terk edildi.
Siirt’te aralarında lüks otomobillerin ve kamyonların da bulunduğu milyonluk araçlar çürümeye terk edildi. Hacizli, kusurlu, eksik evrak, kredi, vergi borçları sebebiyle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri yaklaşık 7 milyon TL’yi bulan 120 araç, sahiplerinin kendilerini almasını bekliyor. Yediemin Sahibi İrfan Paşalı, depoda bulunan servet değerindeki araçların gün geçtikçe çürümeye yüz tuttuğunu söyledi.
Güneş ve yağışlar sebebiyle çürüyen araçların sahipleri tarafından teslim alınması halinde milli servetin heba olmayacağını belirten Paşalı, “Otoparkımızda bulunan 120’ye yakın araç var. Bunların mali değeri 7 Milyon lirayı geçiyor. Araç sahiplerinden tek ricamız araçlarının eksiklerini giderip araçlarını alsınlar. Sigortalarını, Fenni muayenelerini yatırıp, hacizlerini kaldırıp araçlarını alsınlar. Kimisi iş makinası, kimisi hususi arabası her iki taraf için de yazıktır. Burada yatan bir milli servet var. Bu milli servete katkılarının olmasını istiyoruz. Bunlar milli servettir, milli servet burada çürümesin” dedi.
Bu araçların devlete kazandırılmasını istediklerini dile getiren Paşalı, “Bu aracın piyasa değeri 250 bin lira. Otoparka bağlanmasının tek nedeni aracın trafik sigortasının olmamasıdır. Bin liraya sigortasını yatırıp gelip aracını neden almıyor onu anlamıyoruz. Sahibinden ricamız biran önce trafik sigortasını yatırıp tekrardan otoparktan çıkarması. Burada görmüş olduğunuz araç piyasa değeri 300-350 bin lira civarı sahibi yurt dışında olduğundan dolayı ona ulaşamıyoruz. Sahibi bir şekilde bize ulaşıp arabasını buradan almasını istiyoruz. 350 bin lira değerindeki araç burada çürümeye mahkum edilmiş yazıktır” diye konuştu.

7 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

7 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

7 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

7 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

7 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

7 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

7 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

7 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

7 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

7 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

7 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

7 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

7 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi
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