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7 milyon yıllık hayvan fosilleri üniversite öğrencileri tarafından temizlenip, sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'deki Hirfanlı Baraj Gölü'nün kıyılarında 5 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarından çıkarılan 7 milyon yıllık hayvan fosilleri Ahi Evran Üniversitesi laboratuvarında sergileniyor.

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR'deki Hirfanlı Baraj Gölü'nün kıyılarında 5 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarından çıkarılan 7 milyon yıllık hayvan fosilleri Ahi Evran Üniversitesi laboratuvarında sergileniyor. Gergedan, fil, zürafa, maymun ve at fosilleri, üniversitenin antropoloji bölümünde yüksek lisans yapan öğrenciler tarafından temizlenerek sergiye hazırlanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nın destekleriyle Kaman ilçesi Kurutlu Köyü’nde Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında 5 yıl önce kazı çalışmaları başladı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman, başkanlığındaki ekibin yürüttüğü kazı çalışmalarında, 7 milyon yıllık gergedan, fil, zürafa, maymun ve at fosilleri bulundu. Bulunan fosiller Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümü’ne getirilerek, burada yüksek lisans yapan öğrenciler tarafından bilimsel hazırlık aşamasına kadar temizleniyor. Fosiller ardından üniversitenin laboratuvarında sergileniyor.
'BİRÇOK OMURGALI HAYVAN FOSİLLERİ VAR'
Erkman, bölgede kazı çalışmalarına 5 yıl önce başladıklarını söyleyerek, "Kurutlu fosil lokalitesi bilimsel anlamda oldukça önemli. Yaşlandırılması yaklaşık 7 milyon yıl öncesine tarihleniyor. Burada birçok omurgalı hayvan fosillerimiz var. Kazıdan çıkan malzemeler bir kış boyunca temizlikleri yapılıyor. Bilimsel hazırlık aşamasına kadar temizleniyor" dedi.
Erkman, fosil nitelikte çalışmaların öğrenciler için ideal bir okul nitelikte olduğunu söyleyerek, "Zaten uluslararası ekiple çalışıyoruz. Bu öğrencilerin onlardan öğreneceği çok şey var" diye konuştu.
'HAVA BASINÇLI UÇLARLA FOSİLLERİ TEMİZLİYORUZ'
Yüksek lisans öğrencisi Dilrüba Akbal Kış, kazı alanında çıkardıkları malzemeleri laboratuvar ortamında temizlemediklerini belirterek, "Yaz döneminde kazılarımız oluyor, kış döneminde ise kazıdan çıkardıklarımız malzemeleri temizleyip sergilenecek hale getirmeye çalışıyoruz. Hava basınçlı uçlarla fosilleri temizliyoruz. Sağlamlaştırma işlemleri yapıyoruz. Sağlamlama işlerimizi tamamladıktan sonra sergilemek için raflara kaldırıyoruz. Bunları daha sonra Kırşehir müzemize göndereceğiz" dedi.

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