HABER

7 motosiklet, 2 bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 12:46 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de 7 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan A.G., tutuklandı.

7 motosiklet, 2 bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 7 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan A.G., tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, son günlerde il merkezi, Tavas ve Kale ilçelerinde meydana gelen motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, vatandaşların ifadelerine başvuran polis, şüphelinin A.G. olduğunu belirledi. 7 ayrı motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet çaldığı saptanan A.G., dün, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalıntı motosiklet ve elektrikli bisikletler de A.G.'nin evinin bahçesinde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosiklet ve elektrikli bisikletler ise tutanakla sahiplerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
4 gündür kayıptı, akıma kapılıp öldü4 gündür kayıptı, akıma kapılıp öldü
Düzce'de 250 şişe kaçak içki ele geçirildiDüzce'de 250 şişe kaçak içki ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.