7 motosiklet, 2 bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 7 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan A.G., tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, son günlerde il merkezi, Tavas ve Kale ilçelerinde meydana gelen motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, vatandaşların ifadelerine başvuran polis, şüphelinin A.G. olduğunu belirledi. 7 ayrı motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet çaldığı saptanan A.G., dün, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalıntı motosiklet ve elektrikli bisikletler de A.G.'nin evinin bahçesinde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosiklet ve elektrikli bisikletler ise tutanakla sahiplerine teslim edildi.
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