7 mürettebatı kurtaran Sahil Güvenlikten nefes kesen tatbikat

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığınca yapılan arama-kurtarma tatbikatı nefes kesti.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından Samsun açıklarında arama-kurtarma ve boğulma olaylarına karşı tatbikat yapıldı. Canik Balıkçı Barınağı açıklarında gerçekleştirilen tatbikatta Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemi, helikopter ve botlar yer aldı. Çok sayıda personelin katıldığı tatbikatta denizlerde yaşanan olumsuzluklarda, boğulma olaylarında ve arama kurtarma çalışmalarında daha hızlı davranılması hedefleniyor.

7 mürettebatı sağ olarak kurtarmışlardı

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 7 Ocak’ta Samsun’un 80 mil açıklarında batan Volga Balt 214 isimli Panama bayraklı gemiden 7 mürettebatı sağ olarak kurtarmayı başarmıştı.

