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7. Nallıhan Uluslararası İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre’yi Anma Festivali başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 10:22 | Son Güncelleme

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bu yıl 7’incisi düzenlenecek "Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre’yi Anma Festivali" için hazırlıklar son aşamaya geldi.Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bu yıl 7.’si düzenlenecek "Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre’yi Anma Festivali" için hazırlıklar son aşamaya geldi.

7. Nallıhan Uluslararası İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre’yi Anma Festivali başlıyor

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bu yıl 7’incisi düzenlenecek "Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre’yi Anma Festivali" için hazırlıklar son aşamaya geldi.
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bu yıl 7.’si düzenlenecek "Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre’yi Anma Festivali" için hazırlıklar son aşamaya geldi. İpek yolu üzerinde bulunan, ipek iğne oyalarının başkenti olarak bilinen ve doğal güzellikleriyle büyüleyen Nallıhan’daki festival, bu yıl 22-23-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Her gün sevilen sanatçıların konserleriyle taçlanacak olan ve uzun süre konuşulacağı ifade edilen etkinlik dolu festival Nallıhan Belediyesinin geleneksel hale getirdiği "Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre’yi Anma Festivali" 22-23-24 Ağustos tarihinde Nallıhan’da gerçekleştirilecek. Festivalde Ferhat Göçer, İsmail Altunsaray, Kübra Can, Çiğdem Gürdal ve Duygu Kutlu gibi ünlü isimlerin sahne alacağı festivalin ardından 6 7 eylül Tarihlerinde de Çayırhan Mahallesinde 1. Nallıhan Çayırhan Mahallesi Üreten Eller Maden Balık Kültür ve Sanat Festivali olarak bir ılke imza atacak. Buradaki Festivalde de Soner Arıca yer alırken Kübra Can, Çiğdem Gürdal gibi isimler yeniden sahne alacak. Burada Nallıhan’ ın sanatçısı olan Nallıhan’lı Serdar da çıkarken dopdolu bir program hazırlayan Festival Ekibi ve Nallıhan Belediyesi festival günleri boyunca misafirlerini birbirinden güzel etkinlikle buluşturacak. Ünlü sanatçıların konserlerinden, ipek iğne oyası eserlerine, uluslararası tanıtım çadırlarından, doğa gezilerine kadar her türlü etkinliğin bir arada ziyaretçilere sunulacak. Çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri ve dans gösterileriyle de renklenecek festival programı konuklarına eğlenceli günler yaşatacak. Ülkelerin tanıtım çadırlarının yer alacağı 7. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre’yi Festivali kapsamında ipek iğne oyaları, dokumaları ve kıyafetleri misafirlerin beğenisine sunulacak. Sportif faaliyetlerin de yapılacağı festival, konuklarına balon ile Nallıhan’ın eşsiz manzarasını gökyüzünden izleme ve fotoğraflama imkanı da verecek.

7. Nallıhan Uluslararası İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre’yi Anma Festivali başlıyor

7. Nallıhan Uluslararası İpek İğne Oyaları Kültür Sanat ve Tapduk Emre’yi Anma Festivali başlıyor

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