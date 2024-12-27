HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 7 nerenin kodu? +07 hangi ülkenin telefon kodu?

7 nerenin kodu? +07 hangi ülkenin telefon kodu?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
16.12.2024 18:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir ülkeden başka bir ülkede yaşayan biriyle iletişime geçmek için sıklıkla telefon görüşmesi yapılmaktadır. Yurt dışı aramalarında bir ülkeyi ararken en başta o ülkenin telefon kodu girilmektedir. Her telefon kodu tek bir ülke için özel olarak tasarlanmıştır. Bir ülkenin telefon kodunu başka bir ülke aramasında kullanmak söz konusu değildir. 7 telefon kodu da bu özel telefon kodlarından biridir. Peki, 7 nerenin kodu, +07 hangi ülkenin telefon kodu?

7 nerenin kodu? +07 hangi ülkenin telefon kodu?

Bir ülkede yaşayan biri başka bir ülkede yaşayan birini aramak için o ülkenin telefon kodunu öğrenmelidir. Her ülke için farklı ve özel bir kod vardır. Kimi insanlar telefonlarında bazen cevapsız bir arama karşılaşmaktadır. Bu aramanın başında yer alan telefon kodu 7 olabilmektedir. Hâl böyle olunca kişiler bu telefon kodunun hangi ülkeye ait olduğu konusunda bilgi edinmeye ihtiyaç duyabilmektedir.

7 nerenin kodu?

Her ülke için belirlenmiş olan birtakım telefon kodları vardır. Bu telefon kodları ülkeler arası telefon görüşmesi yaparken kullanılmaktadır. 7 telefon kodu da bu kodlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yurt dışı telefon aramalarında ilk tuşlanan sayılar “00” olabileceği gibi artı işareti kullanılarak da tuşlanabilmektedir.

Bu bağlamda 7 telefon kodu, Rusya ülkesine ait bir telefon kodudur. Hem Asya hem de Avrupa kıtalarına kadar uzanan bu ülke, aynı zamanda yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olma özelliğini taşımaktadır. Büyük bir ülke olmasına karşın nüfus sayısı yönünden fazla değildir.

+07 hangi ülkenin telefon kodu?

+07 telefon kodu, Rusya ülkesi aranmak istendiğinde kullanılması gereken özel bir koddur. Bu kod +07 şeklinde tuşlanabileceği gibi başına çift sıfır koyup sonrasında 7 rakamı yazılarak da tuşlanabilir. Her iki türlü arama şekli de doğru olarak kabul edilmektedir. Burada önemli olan nokta insanların Rusya ülkesinde olan birini ya da bir yeri ararken arama yapmadan önce doğru telefon kodunu girmektir. Her ülke için özel olarak belirlenmiş olan bu telefon kodlarında herhangi bir sayı değişimi yapılması mümkün değildir.

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ülke telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yüzde 100 zam konuşuluyor '7 gün' detayı! Asgari ücret zammı kritik

Yüzde 100 zam konuşuluyor '7 gün' detayı! Asgari ücret zammı kritik

'Sünnilerin kanı size helal, kafasını koparın' Suriye'de tehlikeli gelişme! Dikkat çeken 'Türkiye' detayı

'Sünnilerin kanı size helal, kafasını koparın' Suriye'de tehlikeli gelişme! Dikkat çeken 'Türkiye' detayı

ÖTV'siz alınabilecek araçlar belli oldu!

ÖTV'siz alınabilecek araçlar belli oldu!

Tavuk yedi, canından oldu! Korkunç detay otopside ortaya çıktı

Tavuk yedi, canından oldu! Korkunç detay otopside ortaya çıktı

Birçok ilde kar var! Sarı kod verildi... İstanbullular dikkat: Kuvvetli olacak

Birçok ilde kar var! Sarı kod verildi... İstanbullular dikkat: Kuvvetli olacak

Adana'da döviz bürosunda silahlı soygun! İş yeri çalışanını rehin alıp kaçtı

Adana'da döviz bürosunda silahlı soygun! İş yeri çalışanını rehin alıp kaçtı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Columbia montlarda büyük fırsat

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Columbia montlarda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.