7 Nisan Sağlık Bakanlığı kura çekilişi hangi illerde yapılacak? Sağlık Bakanlığı canlı kura çekilişi izle! 7 Nisan 2022 Perşembe

7 Nisan Sağlık Bakanlığı kura çekilişi hangi illerde yapılacak? sorusunun cevabı ile 7 Nisan Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle ekranı ve isim listesi, vatandaşlar tarafından merak edildi. Bakanlık bünyesine alınacak 10 bin işçi için kura çekimi dün başladı. Adana ile başlayan kura çekilişi en son Kırşehir için çekiliş yapılmasının ardından tamamlandı. Çekiliş, bugün, bakanlığın belirttiği iller için sürecek. 7 Nisan Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle ekranı ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi bilgilerini sizler için derledik.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK? 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE

Sağlık Bakanlığı Kura çekilişi 07 Nisan 2022 (Perşembe) günü şu illerde yapılacak:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

7 NİSAN SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacak. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacak. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı olarak, her bir il ve meslek için ayrı ayrı gerçekleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURSA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Aşağıdaki bağlantıdan Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

NİHAİ LİSTEYE NASIL BAKILIR?

esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden İŞKUR şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapın.

İŞKUR şifrenizi hatırlamıyorsanız yandaki e Devlet şifresi ile giriş kısmından girebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ BAŞVURULARIM yazan kısma tıklayın. Daha sonra Sağlık Bakanlığı iş başvurunuzu göreceksiniz.

ALIMLAR NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

