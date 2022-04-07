7 Nisan Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi 7 Nisan 2022 Perşembe

7 Nisan Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle ekranı ve Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Bakanlık bünyesine alınacak 10 bin işçi için kura çekimi başladı. Adana ile başlayan kura çekilişi en son Kırşehir için çekiliş yapılmasının ardından tamamlandı. Çekiliş, bugün, bakanlığın belirttiği iller için devam edecek. 7 Nisan Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle ekranı ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi bilgilerini sizler için derledik.

7 NİSAN SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacak. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacak. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı olarak, her bir il ve meslek için ayrı ayrı gerçekleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURSA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Aşağıdaki bağlantıdan Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

NİHAİ LİSTEYE NASIL BAKILIR?

esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden İŞKUR şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapın.

İŞKUR şifrenizi hatırlamıyorsanız yandaki e Devlet şifresi ile giriş kısmından girebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ BAŞVURULARIM yazan kısma tıklayın. Daha sonra Sağlık Bakanlığı iş başvurunuzu göreceksiniz.

ALIMLAR NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

