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7 Nisan son depremler | AFAD ve Kandilli son depremler listesi

07.04.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz ve Ege kıyılarındaki sarsıntılar devam ediyor. 7 Nisan gecesi saat 4 civarında gerçekleşen ve Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Derinliği ise 99.8 olarak kaydedildi. Bir süredir küçük sarsıntılarla sallanan Akdeniz, dün gece saatlerinde meydana gelen deprem ile korkuttu. İşte 7 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

7 Nisan son depremler | AFAD ve Kandilli son depremler listesi

7 Nisan gününde, 4.1 şiddetindeki depremin dışında büyüklüğü 2’den büyük olan pek fazla deprem gerçekleşmedi. Akdeniz kıyılarındaki bu deprem dışında ikinci sarsıntı Ege denizi açıklarında gerçekleşti. Büyüklüğü 2.7 olarak kaydedilen depremin derinliği ise 5 olarak kaydedildi. İşte 7 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege, ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Akdeniz açıklarında gece saatlerinde gerçekleşen 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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