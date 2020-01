7 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal ise cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein'in New York'ta davasının başladığı gün Los Angeles'ta da yeni ve benzer suçlamalarla karşılaştığını yazıyor. Habere göre Los Angeles İlçesi Baş Savcısı Jackie Lacey, Weinstein'in 2013'te bir kadına tecavüz etmek, bir başka kadınaysa cinsel saldırıda bulunmakla suçlandığını açıkladı. Baş Savcı Lacey, açıklamasında, ”Elimizdeki kanıtlar, sanık Weinstein'in imtiyaz ve gücünü kullanarak kurbanlarına erişim sağladığını ve daha sonra hakkında suçlama olan şiddet içerikli eylemlerde bulunduğunu gösteriyor,” dedi. Savcılık, Weinstein'in Los Angeles'taki ünlü Beverly Hills Oteli'ndeki süitinde 2013 Şubat'ında bir kadına tecavüz ettiğini, bir başka kadınaysa cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ediyor. 67 yaşındaki Weinstein ise dün New York'ta başlayan duruşmanın ilk gününe katıldı. Weinstein'in New York'ta açılan davada hakkında iki tecavüz, bir kriminal cinsel eylem, iki de cinsel saldırı olmak üzere toplam beş suçlama bulunuyor. New York'taki suçlamaları reddeden Weinstein, hüküm giymesi durumunda ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.



PARTNER Kenan Doğulu alkışı hak ediyor