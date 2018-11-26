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'7 öğrenci okulda yediği pastadan zehirlendi' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, 5'inci sınıf öğrencilerinin, 'Öğretmenler Günü' kutlaması için 100.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, 5'inci sınıf öğrencilerinin, 'Öğretmenler Günü' kutlaması için 100. Yıl Ortaokulu'na getirip, yedikleri pastadan zehirlendiği öne sürüldü. Karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti olan 7 öğrenci, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay, öğle saatlerinde, Karaca Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda eğitim gören 5'inci sınıf öğrencileri, 'Öğretmenler Günü' dolayısıyla öğretmenlerine sürpriz yapmak için okulun yanındaki market zincirinin şubesinden pasta aldı. Pastayı yiyen öğrencilerden 7'si, bir süre sonra karın ağrısı ve baş dönmesi yaşamaya başladı. Bunun üzerine okul yöneticileri, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, 7 öğrenciyi ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Arkadaşlarının pastayı yedikten sonra rahatsızlandığını anlatan öğrencilerden biri, "Arkadaşlarımız okulun yanında bulunan marketten 'Öğretmenler Günü' için pasta aldılar. Pastayı yedikten sonra zehirlenmişler" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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