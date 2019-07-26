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7 organına yayılan kanserden kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.07.2019 14:36 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da bir yol önce çoklu organ kanseri teşhisi konan, doktorların 20 gün ömür biçtiği İrfan Akkaya (36), Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji servisinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

7 organına yayılan kanserden kurtuldu

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- İSTANBUL'da bir yol önce çoklu organ kanseri teşhisi konan, doktorların 20 gün ömür biçtiği İrfan Akkaya (36), Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji servisinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Cerrahi Onkolog Mehmet Hamdi Sakarya, "7 organını kapsayan radikal ve geniş bir operasyon gerçekleştirdik" dedi.
Tekman ilçesi Katranlı Mahallesi'nde yaşayan İrfan Akkaya, çalışmak için 22 yıl önce İstanbul'a gitti. İnşaatlarda çalışan 6 çocuk babası İrfan Akkaya, geçen yıl sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çoklu organ kanseri olduğunu öğrendi. İstanbul'da çok sayıda hastaneye başvurup, kemoterapi tedavisi gören Akkaya'nın hastalığı ilerledi.
Doktorların 20 gün ömür biçtiği Akkaya'ya, son gittiği hastanede bir hasta yakını Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni tavsiye etti. Ailesiyle birlikte memleketine dönen İrfan Akkaya, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniği'nde görevli Cerrahi Onkolog Mehmet Hamdi Sakarya'ya muayene oldu. Sakarya, Akkaya'ya, kendisini ameliyata alacağını, ancak her türlü sonuca hazır olması gerektiğini söyledi.
İrfan Akkaya, Cerrahi Onkolog Mehmed Hamdi Sakarya tarafından 15 gün önce ameliyat edildi. Ameliyatla sağlığına kavuşan Akkaya, bir hafta sonra yemek yemeye başladı.
'DOKTOLAR 20 GÜNLÜK ÖMRÜM KALDIĞINI SÖYLEDİ'
İstanbul'da hastalığına yönelik uygulanan tedavi ve kemoterapinin faydalı olmadığını ve doktorların kendisine 'son günlerini ailenle, çocuklarınla geçir' diyerek evine gönderdiğini söyleyen Akkaya, şunları söyledi:
"İstanbul'da gittiğim doktorlar 20 günlük ömrüm kaldığını söyledi. Ameliyat olamayacağımı, hiçbir doktorun bunun altından kalkamayacağı belirtildi. Ama Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Mehmet Hamdi Sakarya hoca ve ekibi Allah'ın izniyle beni tekrar yaşama döndürdü. Ameliyat sonrası yemek yiyebiliyor, konuşabiliyor ve yürüyebiliyorum."
İrfan Akkaya'nın çoklu organ tutunumu ve kanamalı mide kanseriyle hastaneye geldiğini belirten Cerrahi Onkolog Mehmet Hamdi Sakarya, “Önce hastalığını tanımladık, sonra 7 organını kapsayan radikal ve geniş bir operasyon gerçekleştirdik. Sol karaciğer, yemek borusunun alt kısmı, midesinin tamamını, dalağını, safra kesesini, kalın bağırsakların yüzde 70'ni aldık. Ameliyattan bir hafta sonra hastamız toparlamaya ve yemeğini yemeye başladı. Şu an gezebiliyor, sağlığına kavuştu" dedi.
'HASTAMIZIN YAŞAMINDA HERHANGİ BİR EKSİKLİK OLMAYACAK'
Cerrahi onkoloji servisinde çoklu organ kanserlerinde Japon cerrahi onkoloji kılavuzunun çoklu organ projeksiyonlu radikal onkolojik cerrahi prensipleri ve Amerikalı cerrah Dr. Paul H. Sugarbaker esaslı cerrahi uygulamayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Sakarya, buna benzer vakaları, yaptıkları ameliyatlarla sağlıklarına kavuşturduklarını söyledi.
Akkaya'nın ameliyat sonrası sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Sakarya, "Bundan sonraki süreçte sıkı takip yapacağız. Hastamız kemoterapiye karşı dirençli olduğu için bunu uygulama şansımız olmayacak. Rutin takiplerle hastamızın idame tedavisini şekillendireceğiz. Bundan sonraki yaşamında herhangi bir kısıtlama yönüne gitmeyeceğiz. Hastamızın yaşamında sıkıntı ve herhangi bir eksiklik olmayacak" diye konuştu.

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7 organına yayılan kanserden kurtuldu7 organına yayılan kanserden kurtuldu7 organına yayılan kanserden kurtuldu7 organına yayılan kanserden kurtuldu

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