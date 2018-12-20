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7 oyun daha silindi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.12.2018 09:24 | Son Güncelleme

Microsoft bir taraftan Game Pass’e yeni oyunlar eklerken, diğer taraftan da mevcut oyunları kullanımdan kaldırmaya devam ediyor. İşte Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılan yeni oyunlar.

7 oyun daha silindi

Microsoft’un geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu Game Pass kütüphanesindeki sirkülasyon devam ediyor. Bilindiği üzere Microsoft bir taraftan Xbox Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar eklerden diğer yandan da mevcut oyunları sistemden kaldırıyor.

Hatırlanacağı üzere son olarak PES 2019, Xbox Game Pass kütüphanesine dahil edilmişti. Son zamanlarda güncel oyunların Game Pass kütüphanesine eklenmesi gerçekten güzel bir gelişme.
Güzel olmayan şey ise Microsoft’un bir süre sonra bu oyunları kütüphaneden kaldırıyor olması. Örneğin bu ayın sonunda 7 oyun daha Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Bu oyun tam listesi ise şu şekilde;

Xbox One
Deadlight: Directors Cut
Farming Simulator 15
Metal Gear Solid V: Ground Zeroes
NBA Playgrounds
WRC 5
Xbox 360
Bayonetta
Injustice: Gods Among Us

Kaldırılacak olan oyunlara baktığımızda listede hayli sağlam yapımların yer aldığını görüyoruz. Açıkçası kütüphaneye eklenen oyunların bir süre sonra kaldırılması pek de hoş değil. Umarız bu sistem bir sonraki nesilde daha makul bir şekilde oyun severlerin karşısına çıkar.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde Microsoft Game Pass’in 1 aylık abonelik fiyatını 1TL’den satmıştı. Normalde ise Game Pass’in aylık abonelik ücreti 59TL.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Game Pass teknoloji

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