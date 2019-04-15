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7 rakibini geride bıraktı, muhtar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:06 | Son Güncelleme

 SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde 864 seçmeni bulunan Orhangazi Mahallesi'nde seçimlerde 8 muhtar adayı yarıştı.

7 rakibini geride bıraktı, muhtar oldu

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/AYVACIK (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde 864 seçmeni bulunan Orhangazi Mahallesi'nde seçimlerde 8 muhtar adayı yarıştı. Seçimleri, 225 oy alan 1 metre 34 santimetre boyundaki Osman Sever (25), kazandı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Orhangazi Mahalle Muhtarlığı için 8 aday yarıştı. 864 seçmeni bulunan mahallede 1 metre 34 santimetre boyundaki Osman Sever de aday oldu. Seçimleri 225 oy alan Sever kazandı. Mahallede teşeşkür tutuna çıkan Osman Sever, çalışmalara da başladı.
Yakınlarının teşvik etmesiyle aday olmaya karar verdiği anlatan Osman Sever, "En yakın arkadaşımın bana, ‘Hayata karşı hiçbir mücadelen yok, ne yapmayı düşünüyorsun’ demesiyle ben de bu yola çıkmaya karar verdim. Karar verirken bütün sevdiğim insanlar geldi gözüme ve yapabileceğime karar verdim. Bu mücadelede rakiplerimiz oldu. Hiçbir rakibimizi kırmadan, küçümsemeden güzel bir mücadeleyi tamamladık. Çok sevdiğim insanlar vardı onların üzerine çok sevdiğim insanlar ekledim. Çok yeni insanlar tanıdım. Bu yarış bana güzel bir yarıştan önce, hayat mücadelesinin güzel bitişini anlattı. Her şey çok güzel oldu" dedi.
Seçim öncesi propaganda sürecinin çok güzel geçtiğini belirten Sever, "Biz sosyal medyayı çok güzel kullandık. Gitmediğimiz ev çalmadığımız kapı kalmadı. Yarışa girerken 8 adayın da çok fazla sevenleri vardı ve seçileceğimize dair bir garantimiz yoktu. Tabii ki kazanmak bizim hedefimizdi ancak biz bu yarışa kaybetmeyi göze alarak da girdik" diye konuştu.
'KÜÇÜMSENDİĞİM ZAMANLAR OLDU'
Boyunun kısa olmasından dolayı bazen küçümsendiği anlar olduğunu söyleyen Sever, "Maalesef, 'O yapamaz, onun işi değil, görevi o değil' gibi konuşanlar da oldu. Ancak ben onlara aldırış etmedim. Ben kendi mücadeleme odaklandım, sevdiğim insanlar da bana destek veriyor gerisi çok umurumda olmadı. Olumsuzlukları hiç düşünmedim. Mahallem için güzel çalışmalar yapmak istiyorum. Mahallemize bir sağlık ocağı açabilmesi için girişimlerde bulunacağız. Bu konu ile ilgili gerekli adımlara atmaya başladım. İnsanların bize olan güvenini yapacağımız projeler ile boşa çıkarmayacağım" diye konuştu.

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7 rakibini geride bıraktı, muhtar oldu7 rakibini geride bıraktı, muhtar oldu7 rakibini geride bıraktı, muhtar oldu7 rakibini geride bıraktı, muhtar oldu

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