HABER

7 rakibini geride bıraktı, muhtar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 12:00 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde 864 seçmeni bulunan Orhangazi Mahallesi'nde seçimlerde 8 muhtar adayı yarıştı.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/AYVACIK (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde 864 seçmeni bulunan Orhangazi Mahallesi'nde seçimlerde 8 muhtar adayı yarıştı. Seçimleri, 225 oy alan 1 metre 34 santimetre boyundaki Osman Sever (25), kazandı. Samsun'un Ayvacık ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Orhangazi Mahalle Muhtarlığı için 8 aday yarıştı. 864 seçmeni bulunan mahallede 1 metre 34 santimetre boyundaki Osman Sever de aday oldu. Seçimleri 225 oy alan Sever kazandı. Mahallede teşeşkür tutuna çıkan Osman Sever, çalışmalara da başladı. Yakınlarının teşvik etmesiyle aday olmaya karar verdiği anlatan Osman Sever, "En yakın arkadaşımın bana, ‘Hayata karşı hiçbir mücadelen yok, ne yapmayı düşünüyorsun’ demesiyle ben de bu yola çıkmaya karar verdim. Karar verirken bütün sevdiğim insanlar geldi gözüme ve yapabileceğime karar verdim. Bu mücadelede rakiplerimiz oldu. Hiçbir rakibimizi kırmadan, küçümsemeden güzel bir mücadeleyi tamamladık. Çok sevdiğim insanlar vardı onların üzerine çok sevdiğim insanlar ekledim. Çok yeni insanlar tanıdım. Bu yarış bana güzel bir yarıştan önce, hayat mücadelesinin güzel bitişini anlattı. Her şey çok güzel oldu" dedi. Seçim öncesi propaganda sürecinin çok güzel geçtiğini belirten Sever, "Biz sosyal medyayı çok güzel kullandık. Gitmediğimiz ev çalmadığımız kapı kalmadı. Yarışa girerken 8 adayın da çok fazla sevenleri vardı ve seçileceğimize dair bir garantimiz yoktu. Tabii ki kazanmak bizim hedefimizdi ancak biz bu yarışa kaybetmeyi göze alarak da girdik" diye konuştu. 'KÜÇÜMSENDİĞİM ZAMANLAR OLDU' Boyunun kısa olmasından dolayı bazen küçümsendiği anlar olduğunu söyleyen Sever, "Maalesef, 'O yapamaz, onun işi değil, görevi o değil' gibi konuşanlar da oldu. Ancak ben onlara aldırış etmedim. Ben kendi mücadeleme odaklandım, sevdiğim insanlar da bana destek veriyor gerisi çok umurumda olmadı. Olumsuzlukları hiç düşünmedim. Mahallem için güzel çalışmalar yapmak istiyorum. Mahallemize bir sağlık ocağı açabilmesi için girişimlerde bulunacağız. Bu konu ile ilgili gerekli adımlara atmaya başladım. İnsanların bize olan güvenini yapacağımız projeler ile boşa çıkarmayacağım" diye konuştu.

Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü
Vücudu ve yüzü yanan Yağmur, yardım bekliyorVücudu ve yüzü yanan Yağmur, yardım bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte sosyal medyadaki derbi yorumları

İşte sosyal medyadaki derbi yorumları

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

Özel mülkiyet deyip yolu kapattılar! Pamukkale yolunda şaşırtan manzara

45 kişi yolu kapattı! Sebebini duyan şaşıp kaldı

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.