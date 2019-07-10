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7 saat çatıda bekledi, onlarca görevliyi meşgul etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

Van’da intihar etmek için çıktığı binanın çatısında yaklaşık 7 saat bekleyerek onlarca polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerini meşgul eden şahıs sonunda ikna edildi.Van’ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın çatısına çıkan şahıs intihar etmek istedi.

Van’da intihar etmek için çıktığı binanın çatısında yaklaşık 7 saat bekleyerek onlarca polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerini meşgul eden şahıs sonunda ikna edildi.
Van’ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın çatısına çıkan şahıs intihar etmek istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 13 ekipten oluşan 45 polis, 21 itfaiye personeli ve 14 zabıta personeli ile sağlık ekibi sevk edildi. Daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen şahıs nedeniyle cadde trafiğe kapatılarak, itfaiye ekipleri tarafından şişme branda kuruldu. Zabıta ekipleri tarafından semaveri alındığı için intihar etmek istediği iddia edilen şahıs, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından semaverinin geri verileceği sözünün ardından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

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