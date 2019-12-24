7 sayfalık Türkiye notu ortaya çıktı! Trump s-400 yaptırımına karşı çıkmış!

ABD merkezli haber sitesi Daily Beast, Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemi nedeniyle yaptırım öngören ve Senato'nun onayını bekleyen yasa tasarısına ilişkin senatörlere gönderdiği 7 sayfalık notu ele geçirdi.

Notta, Trump yönetimi, bu tasarının yasalaşması durumunda Türkiye-ABD savunma ticaretinin tamamen sona ereceğini savundu.

Böyle bir yasayla Türkiye-Rusya ilişkisinin daha da ileri gideceği ya da Türkiye'nin silahlar için "diğer düşman silah tedarikçilerine" yönelebileceğine dikkatin çekildiği notta, "Bu yasa aynı zamanda, Türkiye'ye NATO'dan dışlanmış gibi davranmaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD DIŞİŞLERİ YETKİLİSİNDEN "NATO TÜRKİYE İLE DAHA GÜÇLÜ" AÇIKLAMASI

Öte yandan Daily Beast'e açıklamada bulunan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD yönetiminin NATO ile ilişkilerini güçlü tutmayı istediğini vurgulayarak, "NATO, 70 yıldır üye olan Türkiye ile daha da güçlü. Türkiye, NATO müşterek güvenliğine önemli katkılarda bulunmaktadır." görüşünü paylaştı.

Yetkili, ABD'nin hala Türkiye'nin S-400 alımlarından dolayı endişeli olduğunu sözlerine ekledi.