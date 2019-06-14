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7 şehirde 54 suçtan aranan cezaevi firarisi, Eskişehir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in yanı sıra aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa’nın da bulunduğu 7 ilde internet üzerinden sahte profillerle kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Engin D.

7 şehirde 54 suçtan aranan cezaevi firarisi, Eskişehir'de yakalandı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'in yanı sıra aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa’nın da bulunduğu 7 ilde internet üzerinden sahte profillerle kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Engin D. (33), polisin operasyonuyla yakalandı. Engin D.'nin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 54 dosyadan aranma kaydının olduğu ortaya çıktı.
Eskişehir'de internet üzerinden oluşturduğu profillerle kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıtan Engin D., evlerine girdiği kişilerden beyaz eşyaları tamir için alıp geri vermedi. Bazı kişilerden ise parça değişimi için para alarak ortadan kayboldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gelen şikayetler üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Alınan ifadeler ve dolandırılan kişilerin bulunduğu sokaklardaki güvenlik kameraları ile MOBESE kameraları incelemesi sonucunda şüpheli Engin D.'nin Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan polis ekipleri Engin D.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Engin D., ifadesi için emniyete götürüldü.
7 ŞEHİRDE 54 SUÇTAN ARANIYOR
Emniyette yapılan incelemede şüpheli Engin D.'nin cezaevi firarisi olduğu ve Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Sakarya ve Afyonkarahisar'da, 'cezaevinden firar etmek, dolandırıcılık, hırsızlık, basit yaralama, tehdit, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi 54 suçlamayla arandığı ortaya çıktı.
SAHTE HESAPLARLA DOLANDIRMIŞ
Şüpheli Engin D.'nin internet üzerinden oluşturduğu hesaplarla kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıttığı, tamir ya da bakım için arayanların evlerine giderek beyaz eşyaları aldığı ve geri götürmediği, ayrıca parça değişimi adı altında paralar toplayarak, 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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7 şehirde 54 suçtan aranan cezaevi firarisi, Eskişehir'de yakalandı7 şehirde 54 suçtan aranan cezaevi firarisi, Eskişehir'de yakalandı7 şehirde 54 suçtan aranan cezaevi firarisi, Eskişehir'de yakalandı7 şehirde 54 suçtan aranan cezaevi firarisi, Eskişehir'de yakalandı

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