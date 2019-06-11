7 silah, 6 bıçakla yakalanan silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Hakan KALELİ/ SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta dün gece bir eve ateş açtıktan sonra otomobille kaçan ve aracında 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, bol miktarda fişek ve 6 bıçakla yakalanan Yavuz Ekinci tutuklandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Asmalı Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan İbrahim Çoban'a ait eve akşam saatlerinde Yavuz Ekinci tarafından ateş açıldı. Binanın duvarına ateş açıp kaçan 38 LH 237 plakalı otomobilin peşine düşen polis ekipleri kısa süren kovalamacanın ardından aracı Toptancılar kavşağında durdurdu. Sürücü Yavuz Ekinci polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve bol miktarda fişek ile 6 bıçak ele geçirildi.

Olayın ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yavuz Ekinci, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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