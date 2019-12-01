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7. Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği'nde üreticiyle tüketici buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 20:43 | Son Güncelleme

7. Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği'nde üreticiyle tüketici buluştu

İSTANBUL (AA) - Sağlıklı ve doğal yöntemlerle üretilen ürünleri desteklemek, kültürel ve yöresel lezzetleri tanıtmak amacıyla düzenlenen 7. Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği ilgi gördü.

Şenlik, Şile Belediyesi ev sahipliğinde, Şile Yeryüzü Pazarı'nda düzenlendi.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine miras kalan ata tohumlarını 780 kilometrekarelik coğrafya üzerinde ekerek ileriye taşımak istediklerini söyledi.

Ocaklı, "Bizden sonraki nesillere de tohumlarımızı aktarmak zorundayız. Biz belediye olarak daha fazla geliştirmek için uğraşacağız. Üretim konusunda elimizden geleni yapacağız. Özellikle el emeğinin, tohumun, tarımın, yerel ürünlerin, köylünün ve köylülüğün özelinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Şenlikte doğal yöntemlerle üretilen ürünlerin yanı sıra, Şile’nin yöresel lezzetleri, tarhana çorbası, öre tatlısı ve Şile lakerdası ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Geleneksel olarak düzenlenen şenliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Şile Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Şile Garnizon Komutanı Hava Kıdemli Albay Ali Beşir, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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Geleneksel Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği Şile

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