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7 sivilin şehit olduğu olay sonrası HDP Kulp İlçe Başkanı ile Fen İşleri Müdürü gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 10:16 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, 7 sivilin şehit olduğu olayın ardından HDP Kulp İlçe Başkanı ile Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.Olay, dün akşam saatlerinde Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkinde yaşandı.

Diyarbakır’da, 7 sivilin şehit olduğu olayın ardından HDP Kulp İlçe Başkanı ile Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkinde yaşandı. Terör örgütü mensuplarınca daha önce döşenen el yapımı patlayıcının odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından emniyet müdürlüğü ekipleri geniş çapta operasyon başlattı. Operasyon sonucunda HDP Kulp İlçe Başkanı Abidin K. ile Fen İşleri Müdürü Şener A. gözaltına alındı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeden havadan ve karadan operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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