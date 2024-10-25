7 siyasi isim yan yana... Gündem yaratan paylaşım sonrası Zafer Partisi Sözcüsü ilk kez açıkladı: Milliyetçi çatı ittifakını konuşuyoruz!

MHP lideri Devlet Baheçli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısı, Anayasa değişikliği çalışmaları ve son yaşanan terör saldırısı sonrsı siyaset kulisleri hareketlendi. Özellikle Bahçeli'nin DEM Parti'ye uzattığı el bir anda gündemi değiştirirken, tepkiler de peş peşe geldi.

ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIM: "BİRLEŞİN"

Cumhur İttifakı'nın bu hamlesine karşı muhalefet kanadının nasıl bir tavır alacağı merak edilirken, sosyal medyada "Cumhuriyetçiler, milliyetçiler birleşin" başlığıyla paylaşılan bir fotoğraf çok konuşuldu.

Söz konusu fotoğrafta İYİ Parti'den ayrılan ve yeni parti kuracak olan Yavuz Ağıralioğlu, Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş, CHP'li Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun yan yana olduğu görüldü.

ZAFER PARTİSİ SÖZCÜSÜ İLK KEZ AÇIKLADI! 'MİLLİYETÇİ ÇATI İTTİFAKI' GÜNDEMDE

Söz konusu fotoğraf karesini, Sözcü TV'deki yayında ekrana getiren gazeteci Özlem Gürses, böyle bir fotoğrafın mümkün olup olmadığını sordu. Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu'nun yaptığı açıklamalar dikkat çekerken 'Milliyetçi çatı ittifakı' gündeme geldi.

Karamahmutoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"MİLLİYETÇİ CEPHE VEYA ÇATI TALEBİ VAR"

"Böyle bir talep geliyor. Tabi bu fotoğraftaki haliyle değil fakat bir milliyetçi cephe veya çatı talebi var. Milliyetçi çatı ittifakı zaten bizim de üzerinde çalıştığımız bir şey. Yerel seçim döneminden bu yana üçüncü bir ittifak bloğu üzerinde çalışıyoruz.

"PARTİLERLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Tek tek parti isimi şu an söylemeyeyim ama yapabileceğimiz partilerle bu milliyetçi çatı ittifakını konuşuyoruz.

İlgi de görüyor fakat söylenen şu; daha görünen 1,5 veya 2 yıl var. Köprünün altından çok sular akar. Ancak temasta kalalım.

Bu ittifak gerçekleşmesi olası, üzerinde çalışılan bir durum.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ CEPHESİ"

Seçime yönelik bir ittifaktan ziyade anayasa değişikliğine karşı güç birliği cephesi olarak da konuşuluyor."

İNCE, BİRLEŞME ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 'birleşme çağrısı'nda bulunmuştu.

İnce mesajında şu ifadelere yer vermişti;

"Yapmamız gereken kafa kafaya, el ele vererek ve birlikte durarak yerli, milli, akıllı, medeni ve namuslu olan cepheyi tahkim etmektir. Bütün Cumhuriyetçileri ve Milliyetçileri birleşmeye davet ediyorum."