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7 Soruda Trump Ekibinin Hukuk Mücadelesi

07.11.2020 02:53 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, oylama sonuçları başkanlık seçimlerini kazandığını göstermezse, hukuki mücadele sözü vermişti. Trump’ın seçim kampanyası oyların sayılmaya devam ettiği ve sonuçların başabaş gittiği eyaletlerde bir dizi dava açtı

7 Soruda Trump Ekibinin Hukuk Mücadelesi

Başkan Donald Trump, oylama sonuçları başkanlık seçimlerini kazandığını göstermezse, hukuki mücadele sözü vermişti. Trump’ın seçim kampanyası oyların sayılmaya devam ettiği ve sonuçların başabaş gittiği eyaletlerde bir dizi dava açtı.

Başkan Donald Trump'ın kampanya ekibi kaç dava açtı?

Trump’ın kampanya ekibi, seçim günü 3 Kasım’dan bu yana çekişmeli eyaletlerde en az altı dava açtı. Her iki partiden aktivistler de dava başvurusunda bulundu.

Biden’ın kampanya ekibi henüz herhangi bir dava açtı mı?

Biden kampanyasının da hukuk ekibi var; ancak bu ekip bir dava başlatmadı.

Dava başvurularıyla ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı?

Georgia’da bir eyalet yargıcı, 53 oy pusulasının zamanında alınmadığı iddiasıyla açılan davayı reddetti. Pennsylvania'da bir yargıç, Trump’ın seçim kampanyasının oy sayma sürecini daha fazla gözlemleme talebini onayladı, ancak kampanyanın talep ettiği gibi sayımı durdurmadı. Benzer bir talep, Michigan'daki bir yargıç tarafından da reddedildi.

Hangi davalar hala beklemede?

Trump’ın kampanya ekibi, seçmenlerin posta yoluyla gönderilen oy pusulalarındaki hataları düzeltmeleri için son tarihi uygunsuz şekilde uzattığı gerekçesiyle Pennsylvania'nın üst düzey seçim yetkilisine dava açıyor. Ayrıca, postayla kullanılan oy pusulalarının hatalı olduğunu seçmenlere bildiren Pennsylvania’nın Montgomery ilçesine de dava açıyorlar.

Anayasa Mahkemesi herhangi bir davaya karışıyor mu?

ABD Anayasa Mahkemesi 3 Kasım’dan önce, Pennsylvania’nın seçim gününe kadar posta damgalı oy pusulalarını almak için son tarihin uzatılması kararının hatalı olduğu yönündeki iddiaları iki kez reddetti. İkinci ret kararından sonra mahkeme, oy sayımının ardından dava görebileceğini kaydetti. Pennsylvania’da oy sayımı sürüyor ancak 3 Kasım’dan sonra gelen oy pusulaları ayrılıyor.

Daha fazla dava açılır mı?

Muhtemelen. Memphis Üniversitesi'nde hukuk profesörü ve seçim hukuku uzmanı olan Steven Mulroy, "Biden için eyalet onaylı bir toplamın geçerliliğine itiraz etmek için herhangi bir neden varsa, Trump kampanyası bunu yapacaktır" diyor. Mulroy, davaların büyük olasılıkla postayla oy pusulalarındaki teknik kusurlara ve geç gelen oy pusulalarının durumuna odaklanacağını söylüyor.

Bir davanın başarılı olabilmesi için karşılanması gereken bir eşik var mı?

Seçim dengesini bozmaya yetecek sayıda şüpheli oy olması gerekir. Mulroy bunu "davalara karşı dayanıklı bir zafer marjı" olarak nitelendiriyor; yani "Biden'ın kazandığı oyların sayısı, yasal sürece konu oyların sayısını aşarsa, o zaman davaların önemi kalmayacak.’’

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