7 Soruda Trump Ekibinin Hukuk Mücadelesi

Başkan Donald Trump, oylama sonuçları başkanlık seçimlerini kazandığını göstermezse, hukuki mücadele sözü vermişti. Trump’ın seçim kampanyası oyların sayılmaya devam ettiği ve sonuçların başabaş gittiği eyaletlerde bir dizi dava açtı.

Başkan Donald Trump'ın kampanya ekibi kaç dava açtı?

Trump’ın kampanya ekibi, seçim günü 3 Kasım’dan bu yana çekişmeli eyaletlerde en az altı dava açtı. Her iki partiden aktivistler de dava başvurusunda bulundu.

Biden’ın kampanya ekibi henüz herhangi bir dava açtı mı?

Biden kampanyasının da hukuk ekibi var; ancak bu ekip bir dava başlatmadı.

Dava başvurularıyla ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı?

Georgia’da bir eyalet yargıcı, 53 oy pusulasının zamanında alınmadığı iddiasıyla açılan davayı reddetti. Pennsylvania'da bir yargıç, Trump’ın seçim kampanyasının oy sayma sürecini daha fazla gözlemleme talebini onayladı, ancak kampanyanın talep ettiği gibi sayımı durdurmadı. Benzer bir talep, Michigan'daki bir yargıç tarafından da reddedildi.

Hangi davalar hala beklemede?