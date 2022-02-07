7 Şubat 2022 sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İstanbul’un bazı büyük ilçelerine bugün arıza nedeniyle su verilemeyecek. Mahalle mahalle yapılan bakım ve onarım yüzünden 7 Şubat Pazartesi yani bugün su verilemeyecek. Kesintinin saat kaçta biteceği İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ)’nin resmi internet sayfasında paylaşılmıştır.

Vatandaşların su kesintisinden haberdar olması için İSKİ, gün gün hangi ilçelere su aktarılamayacağını, internet sayfasından yayınlamaktadır. 7 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da arıza ve bakım nedeniyle belirli büyük ilçelerin bazı mahallelerinde sular kesildi. Yaşanan kesintinin ne zaman ve saat kaçta giderileceğine haberimizde detaylıca yer verdik.

7 Şubat Pazartesi kesinti yaşayacak ilçe Eyüpsultan. Etkilenen mahalleler ise, İslambey Mahallesi ve Merkez Mahallesi. Arıza sebebi 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası. Arızanın giderilmesine başlama tarihi 07.02.2022 ve saati 02:23 olarak belirtilmiştir. Arızanın tahmini olarak bitiş tarihi 7.2.2022 ve saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



