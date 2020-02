7 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump’ın Senato’da aklanmasının ardından Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada uzlaşı yerine siyasi rakiplerinden intikam alma mesajı verdiğini yazıyor. Gazete, Demokratlar’a ve Senato’daki oylamada kendisini suçlu bulan Utah eyaleti Cumhuriyetçi Parti Senatörü Mitt Romney’ye yüklenen Trump’ın danışmanlarının hazırladığı konuşma metninden saparak muhaliflere ve FBI’a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü kaydediyor. Habere göre Trump’ın bu saldırıları, sadece söylemde kalmayabilir, eyleme de geçebilir. Beyaz Saray basın sözcüsünün Trump hakkındaki azil sürecini başlatan Demokratlar’ın bunun cezasını çekmek zorunda olduğunu söylemesi ve Beyaz Saray’ın Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden hakkında Senato’da soruşturma açılması için harekete geçmesi, bunun göstergesi olabilir. Gazete, Trump’ın dünkü açıklamalarının 1999’da dönemin bakanı Bill Clinton’ın Senato’da aklandığı gün Beyaz Saray’ın Gül Bahçesi’nde yaptığı konuşmayla taban tabana zıt olduğunun altını çiziyor. Clinton’ın “uzlaşı ve yenilenme” mesajı vererek “çok üzgün” olduğunu söylediğini hatırlatan gazete, 1998 Kongre ara seçimlerinde sandalye kaybeden Cumhuriyetçiler’in de en az Demokratlar kadar azil sürecini geride bırakmaya istekli olduğunu anımsatıyor.

New York Times bugün ayrıca Demokrat Partili başkan aday adaylarının teknik aksaklıklar nedeniyle geç açıklanan sonuçlara göre Pete Buttigieg ve Bernie Sanders’ın başabaş bitirdiği Iowa ön seçimlerinden sonra 11 Şubat’ta yapılacak New Hampshire seçimlerine odaklandığını yazıyor. Habere göre ön seçim sürecinin daha başında yaşanan karışıklıklar, sol ve merkez arasında ideolojik bölünme yaşayan ve başkan adayını belirleme süreci yaz aylarına kadar uzama olasılığı bulunan Demokrat Parti açısından tökezleme anlamına geliyor. Öte yandan Bernie Sanders ve Demokrat Parti Ulusal Komitesi arasında yaşanan anlaşmazlıklar, parti mensuplarını kaygılandırıyor. Sanders, Demokrat Parti Ulusal Komitesi’nin tartışma programlarına katılma koşullarını New York eski Belediye Başkanı ve milyarder işadamı Michael Bloomberg’ün katılmasını sağlamak için değiştirmesini “utanç verici” olarak tanımlamıştı. Öte yandan gazete, Başkan Trump ve yandaşlarının Demokrat Parti içinde yaşanan çalkantıları sevinçle karşıladığını, hatta Iowa’daki seçmen katılımının düşüklüğüyle ilgili olarak Demokratlar’ı iğnelediğini yazıyor.