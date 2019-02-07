7 Şubat Amerikan Basınndan Özetler

Amerikan basını, başkent Washington'a komşu Virginia eyaletinin liderlik kademelerinin karşı karşıya kaldığı krizlerle ilgili gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Washington Post, Virginia Valisi Ralph Northam'ın geçtiğimiz hafta 1984 yılına ait tıp fakültesi yıllığında ırkçı kostümlerle çekilen fotoğrafının yayınlandığının ortaya çıkması üzerine patlak veren skandalların büyüdüğünü yazıyor. Gazete, bir üniversite profesörünün eyalet liderliği sıralamasında ikinci sırada olan Vali Yardımcısı Justin Fairfax'i cinsel saldırıyla suçladığını, eyalet baş savcısı Mark Herring'in ise 1980'de üniversite öğrencisiyken bir partiye yüzünü siyaha boyayarak gittiğini itiraf ettiğini aktarıyor. Habere göre Virginia eyaletinin yönetiminin en üst kademelerinde bulunan Demokrat Partili liderler Northam, Fairfax ve Herring'in siyasi kariyerleri, tehdit altında. Vali Northam istifa etmeyi reddediyor, yardımcısı Fairfax ise profesör Vanessa Tyson'a 2004 yılında cinsel saldırıda bulunduğu iddialarının doğru olmadığını söylüyor. Washington Post, bu skandal ve tartışmaların, Demokrat Parti'nin son yıllarda Virginia eyaletinde elde ettiği tarihi kazanımlara leke sürdüğü yorumu yapıyor. Demokrat Partili strateji uzmanlarına göre Virginia'daki siyasi krizi geri çevirmenin ya da onarmanın bir yolu yok gibi görünüyor. Uzmanlar ayrıca özellikle siyah ve kadın seçmenlerin ırkçılık ve cinsel saldırı iddialarıyla çalkalanan Virginia eyalet idaresine ve Demokrat Parti'ye olan güveninin sarsıldığı görüşünde.

New York Times ise Başkan Trump'ın Birliğin Durumu konuşmasını yapmasından bir gün sonra Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun Rusya ve diğer yabancı güçlerin Başkan Trump üzerinde nüfuz sahibi olup olmadığını araştırmak üzere kolları sıvadığını bildiriyor. Gazete, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Trump'ın soruşturmaların iptal edilmesi için savurduğu tehditlerin komisyonu korkutamayacağını söylediğini yazıyor. Habere göre Temsilciler Meclisi'ndeki başka komisyonlar da Trump Yönetimi'yle ilgili birtakım hassas hedeflere odaklanacak. Demokratlar bugünden itibaren Trump'ın açıklamayı reddettiği vergi beyannameleri ve Trump Yönetimi'nin hükümetin kapalı kaldığı 35 gün içinde bazı kuralları ihlal edip etmediği gibi meseleleri ele almaya başlayacak. Başkan Trump, Salı akşamı yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, ”saçma sapan partizan soruşturmalar”ın Amerika'nın ekonomik sağlığı ve partilerüstü yasa çıkarma becerisini tehdit ettiğini söylemişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ise bunun üzerine yaptığı açıklamada, Demokrat Parti'nin Kongre'deki sorumluluğunun Trump Yönetimi'nin icraatlarını mercek altına almak olduğunu, bu sorumluluğu yerine getirmemeninse yasaları çiğnemek anlamına geleceğini kaydetti.