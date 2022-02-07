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7 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

07.02.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 7 Şubat 2022 Pazartesi günü yapılacak Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleşecek. Peki 7 Şubat Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 7 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

7 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 7 Şubat 2022 Pazartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişini beklerken, geri sayım sona ermek üzere. Peki 7 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

7 ŞUBAT PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 7 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Bir önceki çekiliş Cumartesi günü yapılmıştı. Bugünkü şanslı rakamlar ise 6 ,12, 66, 75 ,76, 78, 27, 76 oldu.

Son olarak devreden ikramiye 126.671.759 TL tutarında olmuştu. Haftanın ilk çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

7 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli olduğunda aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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sayısal loto Milli Piyango

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